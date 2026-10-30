Заработать на блэкауте: как в Украину ввезли аккумуляторы на сотни миллионов грн, но не продали ни одного

Рассматриваются возможные нарушения при ввозе энергетического оборудования и неуплате налогов

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Детективы ТУ БЭБ в Одесской области изучили деятельность компании-импортера ООО "Квенторс". Юридическое лицо существует чуть больше года, но за это время ввезло через таможенную границу страны товары на внушительную сумму – 633,4 млн грн.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Миллионные схемы на электрике: как в Украине могут наживаться на энергетическом кризисе".

По данным аналитических реестров, ООО "Квенторс" официально принадлежит жительнице Шепетовки Хмельницкой области Наталье Почтарь. Она же единолично занимает должность директора компании. ООО "Квенторс" – первое юридическое лицо, оформленное на её имя. Пока "Телеграфу" не удалось выяснить, чем Почтарь занималась раньше, есть ли у неё опыт в сфере ВЭД и действительно ли она владеет крупным бизнесом или выступает номинальным руководителем – так называемым "фунтом".

Льготный ввоз аккумуляторов и электроники стал ключевой частью импорта "Квенторс"

В ближайшее время ООО "Квенторс" может прекратить деятельность: к компании возникло много вопросов и у БЭБ, и у органов Государственной налоговой службы. Как указано в материалах уголовного производства №72026161050000019, зарегистрированного в апреле 2026 года, должностные лица фирмы под руководством Почтарь сознательно не отразили в декларациях по НДС за февраль 2026 года операции по реализации импортируемой продукции.

С февраля по май 2026 года ООО "Квенторс" оформило 77 таможенных деклараций типов "ИМ 40 ДЭ" и "ИМ 40 АА" на ввоз товаров общей фактурной стоимостью 633,42 млн грн. Помимо спецэлектроники – инверторов, аккумуляторов и блоков управления батареями – компания ввозила дизельные тракторы для сельскохозяйственных работ, ручной инструмент, запчасти, пластиковые трубы, плёнку, пожарные рукава, скважинные насосы и другие товары широкого потребления.

Ключевая деталь схемы – способ декларирования товаров. Инверторы и аккумуляторные батареи общей стоимостью 588,8 млн грн ввозили с применением специальной таможенной преференции. Из-за систематических атак РФ на украинскую энергосистему законодатели разрешили ввозить такие товары без уплаты НДС и ввозной пошлины до 2029 года. Льгота должна была удешевить оборудование для населения, однако, согласно материалу, её использовали для собственного обогащения.

Согласно официальным документам и отчётности, поданной в налоговые органы, ООО "Квенторс" ввезло в Украину:

7 319 инверторов;

720 солнечных панелей;

10 914 аккумуляторов;

278 систем управления батареями (BMS).

При этом компания не продала ни одной единицы товара.

Как, по версии следствия, работала схема. Инфографика "Телеграфа"

Судя по документам, весь этот объём высокотехнологичной продукции стоимостью в сотни миллионов гривен должен был храниться на складах. Но проверка БЭБ установила: у ООО "Квенторс" нет ни собственных складских площадей, ни подписанных договоров аренды помещений для хранения имущества.

"Аналитическим исследованием установлено отсутствие у ООО "Квенторс" в собственности или пользовании объектов недвижимости, которые могли бы быть использованы обществом для накопления и хранения импортируемых товаров. Также в ЕРНН не отражено приобретение услуг по перевозке товаров", – констатируют следователи в материалах расследования.

Остаётся вопрос: куда могла исчезнуть такая масса материальных ценностей сразу после пересечения границы.

Как сообщал "Телеграф", в рамках расследования деятельности ООО "ТДМ Трейдинг" БЭБ изучает возможные манипуляции при смене учредителей и руководства, а также прямые потери государства из-за неуплаты НДС по этому делу. Детективы анализируют финансовые операции и договор от 7 августа 2023 года о продаже доли за 30 млн грн между Яручиком и Сосонным. Этот случай не доказывает связи с импортёром "Квенторс", но показывает, что при возникновении вопросов о номинальном директоре важно выяснить, кто формально руководил компанией и кто фактически ею управлял.