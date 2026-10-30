Заработать на блэкауте: как в Украину ввезли аккумуляторы на сотни миллионов грн, но не продали ни одного
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Рассматриваются возможные нарушения при ввозе энергетического оборудования и неуплате налогов
Детективы ТУ БЭБ в Одесской области изучили деятельность компании-импортера ООО "Квенторс". Юридическое лицо существует чуть больше года, но за это время ввезло через таможенную границу страны товары на внушительную сумму – 633,4 млн грн.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Миллионные схемы на электрике: как в Украине могут наживаться на энергетическом кризисе".
По данным аналитических реестров, ООО "Квенторс" официально принадлежит жительнице Шепетовки Хмельницкой области Наталье Почтарь. Она же единолично занимает должность директора компании. ООО "Квенторс" – первое юридическое лицо, оформленное на её имя. Пока "Телеграфу" не удалось выяснить, чем Почтарь занималась раньше, есть ли у неё опыт в сфере ВЭД и действительно ли она владеет крупным бизнесом или выступает номинальным руководителем – так называемым "фунтом".
В ближайшее время ООО "Квенторс" может прекратить деятельность: к компании возникло много вопросов и у БЭБ, и у органов Государственной налоговой службы. Как указано в материалах уголовного производства №72026161050000019, зарегистрированного в апреле 2026 года, должностные лица фирмы под руководством Почтарь сознательно не отразили в декларациях по НДС за февраль 2026 года операции по реализации импортируемой продукции.
С февраля по май 2026 года ООО "Квенторс" оформило 77 таможенных деклараций типов "ИМ 40 ДЭ" и "ИМ 40 АА" на ввоз товаров общей фактурной стоимостью 633,42 млн грн. Помимо спецэлектроники – инверторов, аккумуляторов и блоков управления батареями – компания ввозила дизельные тракторы для сельскохозяйственных работ, ручной инструмент, запчасти, пластиковые трубы, плёнку, пожарные рукава, скважинные насосы и другие товары широкого потребления.
Ключевая деталь схемы – способ декларирования товаров. Инверторы и аккумуляторные батареи общей стоимостью 588,8 млн грн ввозили с применением специальной таможенной преференции. Из-за систематических атак РФ на украинскую энергосистему законодатели разрешили ввозить такие товары без уплаты НДС и ввозной пошлины до 2029 года. Льгота должна была удешевить оборудование для населения, однако, согласно материалу, её использовали для собственного обогащения.
Согласно официальным документам и отчётности, поданной в налоговые органы, ООО "Квенторс" ввезло в Украину:
- 7 319 инверторов;
- 720 солнечных панелей;
- 10 914 аккумуляторов;
- 278 систем управления батареями (BMS).
При этом компания не продала ни одной единицы товара.
Судя по документам, весь этот объём высокотехнологичной продукции стоимостью в сотни миллионов гривен должен был храниться на складах. Но проверка БЭБ установила: у ООО "Квенторс" нет ни собственных складских площадей, ни подписанных договоров аренды помещений для хранения имущества.
"Аналитическим исследованием установлено отсутствие у ООО "Квенторс" в собственности или пользовании объектов недвижимости, которые могли бы быть использованы обществом для накопления и хранения импортируемых товаров. Также в ЕРНН не отражено приобретение услуг по перевозке товаров", – констатируют следователи в материалах расследования.
Остаётся вопрос: куда могла исчезнуть такая масса материальных ценностей сразу после пересечения границы.
Как сообщал "Телеграф", в рамках расследования деятельности ООО "ТДМ Трейдинг" БЭБ изучает возможные манипуляции при смене учредителей и руководства, а также прямые потери государства из-за неуплаты НДС по этому делу. Детективы анализируют финансовые операции и договор от 7 августа 2023 года о продаже доли за 30 млн грн между Яручиком и Сосонным. Этот случай не доказывает связи с импортёром "Квенторс", но показывает, что при возникновении вопросов о номинальном директоре важно выяснить, кто формально руководил компанией и кто фактически ею управлял.