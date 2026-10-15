Атомные фокусы-покусы: как "Энергоатом" залил дополнительные 1,4 миллиарда фирме, владельца которой подозревают в схематозе

Что творится на строительстве укрытий для АЭС во время войны

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А государственный "Энергоатом" и его подрядчик "Южэнергострой", оказывается, те еще "гудини". Увеличить стоимость строительства укрытия для АЭС втрое, словно фокусники из цилиндра получив "лишние" 1,4 млрд грн, — действительно дерзкий трюк.

Когда редакция в июне натолкнулась на информацию, что тендер на строительство защиты Южноукраинской АЭС внезапно подорожал со стартовых 595 миллионов гривен до почти 900 млн , мы ради спортивного интереса решили и дальше следить за этой закупкой. И интуиция не подвела: сейчас стоимость контракта "Энергоатома" с фирмой-банкротом ЧАО "Южэнергострой" семьи Ясеницких благодаря тайным дополнительным соглашениям вплотную подобралась к отметке в 2 миллиарда гривен.

Более того, мы нашли свежие материалы БЭБ, которые показывают, что "Южэнергострой" и аффилированные с ним фирмы стали фигурантами достаточно свежего уголовного производства, касающегося возможного завышения стоимости строительного сырья для государственных АЭС в 12 раз. И фабула которого почти полностью копирует дело десятилетней давности.

"Телеграф" выяснил, как дырявое законодательство и бюрократический хаос в кабинетах власти позволяют токсичным подрядчикам беспрепятственно осваивать миллиарды на стратегических объектах во время войны.

Бюрократическая импотенция

Любой масштабный схематоз на публичных финансах обычно держится не только на дерзости его выгодоприобретателей, но и на дырявых правилах игры, которые для них создает государственная система закупок. И когда потери бюджета начинают измеряться миллиардами, возникает вопрос: где вообще государственные предохранители и почему компании с очевидным шлейфом нарушений годами проходят сквозь сито проверок?

В свое время именно ситуация вокруг ЧАО "Южэнергострой", которое допустили к многомиллионным тендерам "Энергоатома", несмотря на многолетний шлейф из уголовных производств, стала для "Телеграфа" поводом обратиться с запросами к органам власти. Мы спросили: почему действующее законодательство позволяет привлекать к стратегическим контрактам компании с признаками недобросовестности, чьи руководители или бенефициары привлекли внимание правоохранителей? И что вообще делается, чтобы сделать невозможным доступ токсичных подрядчиков к государственным средствам во время войны?

Если оценить полученные ответы, то на бумаге что-то и делается. В профильном Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития нам направили список из более чем 30 законопроектов, которыми предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Правда, большинство этих инициатив лежат под сукном и прорабатываются еще с 2019–2021 годов.

Мы спросили и о создании "черных списков" недобросовестных подрядчиков. В Верховной Раде сообщили, что один такой реестр существует, но работает он только по одному параметру — махинации с уровнем локализации товаров.

При этом проработка механизмов автоматического недопуска фирм из-за криминального бэкграунда или растрат на предыдущих объектах — проведение профильных слушаний или заседаний рабочих групп для решения этой проблемы — в дальнейших планах Комитета на текущую сессию просто не предусмотрено. Более того, народные депутаты официально отметили, что за последние два года никаких аналитических справок или официальных предложений от других профильных ведомств относительно этой дыры в законодательстве к ним вообще не поступало.

Ответ профильного Комитета Верховной Рады на запрос "Телеграфа"

Вто же время в Государственной аудиторской службе Украины (ГАСУ), которая обеспечивает превентивный контроль в сфере закупок, отмечают, что ситуация с предложениями выглядит иначе. Ведомство утверждает, что в течение 2025-2026 годов неоднократно обращалось с официальными письмами в Кабинет министров и Министерство экономики относительно неотложного совершенствования системы и внедрения тех же "черных списков". Однако реакции на эти призывы нет, а документы просто блуждают по правительственным коридорам.

Ответ Госаудитслужбы на запрос "Телеграфа"

Параллельно аудиторы пытались реагировать на нарушения в пределах действующих куцых полномочий, и статистика ГАСУ фиксирует немалые объемы работы. По результатам мониторингов в течение 2024-2026 годов заказчики в стране отменили 1 405 торгов, а еще 4 374 уже заключенных договора были расторгнуты.

Однако в случае с закрытыми миллиардными контрактами "Энергоатома" эти меры не помешали подрядчикам с финансовыми и судебными проблемами.

Секретность на два миллиарда

Именно эта кабинетная глухота и системное игнорирование проблемы объясняют, почему мы снова и снова вынуждены писать об одних и тех же компаниях. Так, в предыдущих материалах, которые касались ЧАО "Южэнергострой" , мы уже подробно рассказывали о сотнях миллионов гривен, выделенных этому подрядчику, несмотря на его, так сказать, "криминальный" бэкграунд.

Напомним, "Энергоатом" заключил договор на строительство инженерной защиты критических элементов Южноукраинской АЭС с "Южэнергостроем" (который, кстати, с 2007 года находится в процедуре банкротства) еще в 2024 году. Стартовала эта закупка с суммы в 595 млн грн, а сдать готовое укрытие подрядчик должен был до 25 декабря 2025 года.

Руководителем "Энергоатома" в то время был Петр Котин. Напомним, его каденция во главе стратегического госпредприятия сопровождалась рядом громких антикоррупционных расследований, самым известным из которых стал скандал с приобретением элитного поместья под Киевом , оформленного на его 70-летнюю тещу. Кроме того, фамилия чиновника упоминалась в контексте уголовных производств НАБУ относительно масштабных "откатов" в энергетической сфере, которые медиа окрестили "Миндичгейтом". В конце концов это привело к его отставке в августе 2025 года, которая, впрочем, обернулась новым финансовым скандалом из-за начисления Котину миллионных выплат в качестве "золотого парашюта".

Уполномоченным лицом от Южноукраинской АЭС в то время был Вячеслав Стоянов (YouControl показывает, что он получил должность в июле 2024 года), а ответственным за проведение самого тендера лицом была Анастасия Билоус.

Никто не спорит с тем, что во время войны строительство инженерной защиты для АЭС это вопрос национальной безопасности. Оно априори стоит дорого и требует секретности. Но в июне 2026 года, когда мы снова обратили внимание на стоимость контракта в системе Prozorro, оказалось, что хранилище еще не готово, а стоимость из-за дополнительных соглашений выросла до 883,4 млн грн.

И вот сейчас, в октябре 2026-го, оказалось, что первоначальная смета стратегического объекта внезапно распухла в 3,3 раза и вплотную подобралась к отметке… в два миллиарда гривен!

Смета стратегического объекта приблизилась к 2 миллиардам грн. Скриншот Prozorro

Главная магия этого подорожания "зарыта" в дополнительных соглашениях, информация о которых тщательно скрыта. В публичную плоскость выносятся только тезисы наподобие: "в целях недопущения срывов сроков устройства защитных сооружений, согласно утвержденному графику строительства, было принято решение заключить дополнительное соглашение на увеличение стоимости договора на сумму 1 089 058 392,00 грн с НДС".

Информация о содержании дополнительных соглашений скрыта. Скриншот

Параллельно атомщики переписали и сами сроки выполнения работ, определив новым дедлайном 30 сентября 2026 года. Поскольку этот сентябрьский срок уже официально истек, а в Prozorro соглашение не указано, как закрытое, можно предположить, что обязательство сдать работы в срок "Южэнергострой" снова не выполнил. И, возможно, стоимость вырастет снова. Кто знает, не увидим ли мы сумму уже в 3 млрд грн, в следующий раз открыв данные тендера…

Самое абсурдное то, что эти бешеные дополнительные миллиарды выделяются "Южэнергострою", даже несмотря на то, что его реального конечного бенефициарного собственника (судя по материалам судебных постановлений — это сын Матвея Ясеницкого Иван) задерживали, и сейчас он находится под следствием НАБУ и САП по делу о поставке оборудования по завышенным ценам для обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом" (уголовное производство №№ 52022000000000387). Похоже, это никоим образом не мешает освоению общественных финансов.

Более того, как выяснил "Телеграф", параллельно относительно самого "Южэнергостроя", связанных с ней компаний и их владельцев расследуется относительно новое уголовное производство. Самое интересное в нем то, что оно оказалось почти точной копией старой криминальной схемы десятилетней давности.

Гранитный конвейер

Речь идет о производстве №70224001120000026 , которое расследуют БЭБ и Офис генпрокурора. Оно касается эпизодов 2021-2025 годов, связанных с добывающим бизнесом семьи николаевского мультимиллионера Матвея Ясеницкого. Как следует из материалов судебного дела, из-за манипуляций компаний семейства государственный бюджет мог недополучить более 73,7 миллиона гривен.

По версии следствия, подконтрольные 87-летнему Матвею Ясеницкому, его сыну Ивану и другим членам семьи добывающие предприятия манипулировали ценой песка и гранита, умышленно занижая налоговые обязательства по рентной плате. Впоследствии эта продукция поставлялась основному предприятию группы — "Корпорация Бугкие карьеры".

Государственный бюджет мог недополучить более 73,7 миллиона гривен. Скриншот материалов дела

"Сведения указывают на возможное нарушение недропользователями — ООО "ПРИБУГСКИЙ ГРАНКАРЬЕР", ООО "УМР ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ", ООО "ВГЩЗ" налогового законодательства путем занижения цены реализации полезных ископаемых в адрес связанного субъекта хозяйствования ООО "КОРПОРАЦИЯ БУГСКИЕ КАРЬЕРЫ", а также отражения в расчетах налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых заниженного значения фактической цены реализации единицы товарной продукции горного предприятия, что привело к недопоступлению в бюджет рентных платежей в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 на общую сумму более 73,4 млн грн", — говорится в материалах дела.

А дальше начинался главный фокус — предприятие ООО "Корпорация Бугские карьеры" делало на материалы космическую бумажную накрутку, из-за чего цена продукции по документам внезапно росла с около 100 гривен до 1200 гривен за тонну (т.е. в 12 раз). И уже по этому "золотому" ценнику гранит загоняли на ЧАО "Южэнергострой" (владелец 100% Матвей Ясеницкий) и ООО "Энергопромстрой" (у Матвея Ясеницкого 50%, еще 50% — у Аллы Трояновой) для дальнейшего включения этой раздутой стоимости в контракты "Энергоатома".

Самое невероятное, что весь этот миллиардный конвейер успешно разворачивался прямо под носом у чиновников "Энергоатома". Хотя перед глазами руководителей государственного гиганта уже давно был вопиющий пример предварительного уголовного производства — №22016150000000015 , где все происходило по точно такой же схеме. Еще в 2015-2016 годах Нацпол расследовал аналогичные манипуляции бизнес-группы Ясеницких, когда горную массу также показывали по 420 гривен за кубометр при поставке госпредприятию, при реальной себестоимости в 20 гривен.

Неужели топ-менеджменту государственной энергокомпании было так трудно просто поинтересоваться, почему один из их ключевых подрядчиков находится под шлейфом старого уголовного дела, и хотя бы раз проверить свежие сметы на сырье? Похоже в "Энергоатоме" этого просто умышленно не замечают — закрывают глаза на очевидные факты и продолжают щедро накачивать связанные фирмы новыми миллиардами прямо во время войны.

И еще один вопрос: неужели после того, как только на закупках гранита государственную компанию, по версии следствия, фактически "обули" на десятки или даже сотни миллионов гривен, стоит снова заключать дополнительные соглашения и заливать сумасшедшие деньги в закрытый контракт на укрытие для АЭС? Или, возможно, в уютных кабинетах кто-то просто банально "прикуривает" на этих бесконечных атомных процессах?

Похоже, ответы на целесообразность этих расходов общество сможет услышать только тогда, когда тайные сметы наконец-то станут публичными. Впрочем, произойдет это по закону только через 90 дней после прекращения военного положения в Украине. К тому времени, вероятно, "Энергоатом" и дальше будет продолжать кормить подрядчика-банкрота за счет украинских налогоплательщиков. Атомные "иллюзионисты" будут корректировать графики, прятать бумаги за конфиденциальными грифами и дорисовать нули до оборонных смет.

Разорвут ли правоохранители этот бюрократический замкнутый круг раньше, чем недостроенный защитный щит Южноукраинской АЭС подорожает до очередной рекордной отметки — вопрос открытый.

Атомные фокусы. Инфографика "Телеграфа"

"Телеграф" продолжает следить за развитием этой эпопеи, и обязательно обратится с очередными запросами ко всем причастным предприятиям и ведомствам. Мы обязательно поинтересуемся у и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Александра Остаповца, как 595 млн государственных денег превратились в 1,97 млрд и устраивает ли его ситуация, что эти деньги пошли подрядчику-банкроту со шлейфом уголовных производств. Мы также спросим руководителя филиала "Южноукраинская АЭС" Вячеслава Стоянова, на чьем стратегическом объекте семья Ясеницких так филигранно осваивает миллиарды, устраивают ли его сроки выполнения работ и их качество.

И, безусловно, обратимся к руководителю правительства и к контролирующим и правоохранительным ведомствам — СБУ, БЭБ, НАБУ — с вопросом: как они относятся к такой сомнительной "экономии" на строительстве оборонных сооружений стратегического значения во время войны. Не переключайтесь.