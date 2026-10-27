Схемы не умирают? Экс-помощник одиозного Дубневича снова в центре скандала на миллионы

Какую роль играли "Днепровский стрелочный завод" и его владелец Сергей Тараненко на тендерах "Укрзализныци" и порта "Южный"

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Когда-то ему дали орден. То ли за "значительный личный вклад в государственное строительство", то ли за то, что был помощником скандального нардепа Ярослава Дубневича. Затем вспомнили, что он фигурант дела о хищении 93 млн грн на тендерах "Укрзализныци", и награда оказалась "технической ошибкой".

Сегодня руководитель и владелец АО "Днепровский стрелочный завод" Сергей Тараненко вряд ли ожидает новых орденов. Зато желание "осваивать" дополнительные денежки на государственных закупках явно не потерял. Потому, похоже, и решил провернуть схему, почти идентичную со старой "укрзализнычной", на тендерах в порту "Южный". И действительно, и почему бы не заработать на очередной закупке, если предыдущее дело правоохранители уже практически "профукали" из-за истечения сроков досудебного расследования?

"Телеграф" рассказывает, как, по версии следователей, подконтрольные Тараненко структуры обкатывают махинации с завышением стоимости продукции в морской гавани, и вспоминает подробности его участия в судебном процессе по делу Дубневича.

Ожидаемый "дубль два"

Главная беда отечественной антикоррупционной системы – это умение громко начинать уголовные производства и неумение доводить их до конца. Обещанные посадки топ-фигурантов обычно превращаются в бесконечные судебные марафоны, тихо умирающие в архивах под предлогом истечения процессуальных сроков.

Именно по такому сценарию в свое время развалилось известное "дело Дубневича" о хищении на тендерах "Укрзализныци", по которому проходил целый ряд топовых фигурантов. Среди обвиняемых оказались как сам нардеп Ярослав Дубневич, так и его бывший официальный помощник Сергей Тараненко.

Экс-парламентарий Дубневич, как пишут медиа, благополучно бежал в Аргентину и теперь проедает заработанные средства в престижном районе Буэнос-Айреса. А вот его днепровскому помощнику Тараненко такого заграничного счастья не выпало. Так что он, похоже, вынужден вертеться на родине как может.

На подробности того, как именно справляется Сергей Тараненко, "Телеграф" наткнулся при анализе данных Единого государственного реестра судебных решений. Вчитавшись в фабулу свежего расследования, которое касается возможной растраты средств порта "Южный", мы с удивлением поняли, что история 10-летней давности повторяется почти один в один.

Стрелочный конвейер для морских ворот

По данным уголовного производства №72024161010000016, отраженных в материалах судебных решений, история продолжается с 2024 года. Именно тогда государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" решило приобрести железнодорожное оборудование — стрелочную, рельсовую и стыковую продукцию, и в марте, июле и сентябре провело три тендера. Общая ожидаемая стоимость этих трех закупок составила почти 21 миллион гривен (без НДС), а единственным участником торгов и, соответственно, победителем "неожиданно" стало некое ООО "ПКП "ТАКО" (укр. — ТОВ "ВКП "ТАКО").

Эта компания, по данным YouControl, на 42,2% принадлежит Сергею Тараненко, одновременно являющемуся бенефициаром АО "Днепровский стрелочный завод", который (очередная "неожиданность") как раз и является производителем той самой продукции, что закупал порт "Южный". Подписантами каждого из соглашений стали со стороны государственного порта его руководитель Александр Олейник, а со стороны ООО "ПКП "ТАКО" гендиректор компании Вячеслав Сатуновский.

Однако, распутывая это дело, правоохранители обнаружили, что "прозрачные" на первый взгляд торги действительно оказались тщательно срежиссированным спектаклем. По версии следствия, должностные лица порта заранее сливали представителям "ТАКО" информацию о требованиях к товару и объемах финансирования еще до официального обнародования тендеров. Документацию прописывали четко под индивидуальные особенности завода Тараненко, сознательно делая невозможным участие любых реальных конкурентов.

Настоящий масштаб железнодорожных фокусов раскрылся при анализе цен. Сравнив портовые контракты с аналогичными поставками стрелочного завода в адрес Полтавского ГОКа, ДТЭК и других предприятий, детективы БЭБ зафиксировали, что для государственного порта ценник завышен в 1,5-2 раза. Чистая посредническая маржа на трех договорах 2024 года, по версии следствия, обошлась государственному бюджету в 4,9 млн убытков.

Спектакль с лотами

Схема успешно перетекла и в 2025 год. В марте государственное предприятие объявило очередную закупку железнодорожного оборудования с ожидаемой стоимостью более 6 миллионов гривен с НДС. Однако в этот раз действовать по нахальному сценарию предыдущего года фигуранты, похоже, побоялись и решили подстраховаться, разыграв бумажный спектакль для контролеров.

Чтобы сформировать представление об отсутствии предварительного сговора, было организовано официальное обращение от самого АО "Днепровский стрелочный завод". Предприятие Тараненко направило порту формальный запрос с требованием разделить предмет закупки на отдельные лоты, чтобы завод якобы мог принять прямое участие в торгах. Уполномоченные лица порта "Южный" (в данных тендера на Prozorro указано, что за закупку отвечала Оксана Кладко) этот запрос ожидаемо отклонили, и единственным победителем снова без реального аукциона признали фирму "ТАКО".

Параллельно, для искусственного формирования завышенной цены, генеральный директор "ТАКО", по версии следователей, вступил в сговор с руководством ООО "Стройиндустрия" и ООО "ЗРС". Эти дружественные компании просто направили в адрес порта фиктивные коммерческие предложения с такими же космическими ценниками, что помогло создать иллюзию "рыночной стоимости". В результате контракт упал на нужного посредника с завышенным на 2 миллиона гривен ценником.

Наследственность сценария

Новая "портовая" история фактически под копирку повторяет то, что происходило на тендерах "Укрзализныци" десятилетие назад — в 2015-2017 годах. В материалах уголовного производства №52017000000000365, которое расследовали НАБУ и САП, тогда одну из главных ролей также играли "Днепровский стрелочный завод" и его владелец Сергей Тараненко.

По версии следствия, народный депутат Ярослав Дубневич построил схему, по которой "Укрзализныця" покупала стрелочную продукцию не напрямую у завода, а через цепочку фирм-посредников. К этому плану, как утверждают антикоррупционные органы, привлекли железнодорожного чиновника — первого заместителя начальника филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко.

Роли расписали четко: чиновники подстраивали условия тендеров под конкретного производителя, а частные компании имитировали конкуренцию на торгах. Товар у завода Тараненко сначала покупала "Корпорация КРТ", которую следователи связывают с самим Дубневичем, затем перепродавала фирме ООО "Арго" (которую, как считают следователи, в интересах Дубневича приобрел Антон Шевченко), и только после этого продукция попадала на железную дорогу. Этот бумажный круговорот, как посчитали в НАБУ, стоил государству 93,2 миллиона гривен убытков.

"Коррупционное дежавю": как Сергей Тараненко дважды обкатал один сценарий. Инфографика "Телеграфа"

Процессуальный тупик

Тот старый железнодорожный кейс первая инстанция ВАКС в мае 2026 года официально закрыла из-за истечения сроков давности. Сработал привычный для отечественного правосудия механизм, внедренный так называемыми "правками Лозового" в УПК, согласно которым производство подлежит закрытию из-за нарушения процедуры продления сроков расследования.

В результате обвиняемые получили реальный шанс выйти сухими из воды и окончательно выдохнуть, оставшись на свободе без судимостей и конфискаций.

И хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура пытается идти в контратаку и оспаривает решение первой инстанции, похоже, все идет к тому, что эту многомиллионную сделку окончательно похоронят в архивах. По данным портала "Судебная власть Украины", очередное апелляционное разбирательство по делу № 991/878/22 назначено на 18 ноября 2026 года, однако уверенности, что апелляционная инстанция станет на сторону обвинения — пока нет. Как нет уверенности, что и очередное дело Тараненко — относительно порта "Южный" — в конце концов не развалится так же, как и предыдущее.

Кто знает, при такой хронической беспомощности украинской Фемиды, не дождется ли Сергей Тараненко в конце концов и своего ордена вместо отправки за решетку (напомним, в мае 2019 года его фамилия появилась в указе Петра Порошенко о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени, но потом Администрация Президента сообщила, что из-за технического сбоя на сайт попал ошибочный проект документа). Действительно, почему бы не засчитать умение годами обкатывать схемы в государственных институциях за "значительный личный вклад в развитие государства"?

"Телеграф" намерен отправить запросы в БЭБ с просьбой прокомментировать текущий статус расследования. Мы также обратимся к ГП "МТП "Южный", чтобы выяснить, почему вдруг там решили покупать продукцию со вдвое завышенным ценником. Мы также адресуем запрос самому Сергею Тараненко, чтобы узнать и его позицию относительно подозрений следователей. Не переключайтесь.