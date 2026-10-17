Как покупать в "АТБ" намного дешевле: акции и скидки, о которых знают не все

Покупателям предлагают скидки через приложение и банки-партнеры, сезонные распродажи и коллекционные предложения

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В "АТБ" проводят несколько видов акций: каждую неделю предлагают скидки на продукты и непродовольственные товары, устанавливают специальные цены для владельцев банковских карт сети, дают скидки через приложение и устраивают сезонные распродажи.

У каждой акции свои условия: важны срок покупки, способ оплаты и количество товаров. Об этом сообщает "Телеграф".

Еженедельные акции: "Экономия" и "7 дней"

По акции "Экономия", которую также называют "Товар недели", популярные товары продают со скидкой от 20 до 40%, сообщает "Телеграф". В подборку входят мясные изделия, молочная и кондитерская продукция, а также другие категории. Ассортимент обновляют каждую неделю, а предложения действуют ограниченное время.

Еще одна регулярная акция – "7 дней". Ассортимент здесь тоже меняется каждую неделю. По сниженным ценам продают продукты и широкий выбор непродовольственных товаров. Еженедельные предложения сети охватывают разные категории покупок.

Актуальные акции в "АТБ"

Скидки по банковской карте и в приложении "АТБ"

Для покупателей, которые платят картой "АТБ" от банков-партнеров, действуют отдельные условия. На определенный перечень товаров сеть устанавливает специальные цены со скидкой до 40%. Владельцы таких карт также получают постоянную скидку 5% на отдельные товары.

Получить скидку можно и через программу лояльности в приложении "АТБ". Для этого покупателю нужно отсканировать приложение на кассе. Обычно скидки по таким предложениям составляют от 3 до 10%.

Специальные цены, собственные марки и сезонные предложения

В сети также проводят акции "Суперцена" и "Минус на вторую единицу". Они позволяют купить выбранные товары со скидкой до 60%. Во втором случае скидка связана с покупкой второй единицы товара. Это отдельный формат, отличный от обычного снижения цены на акционный товар.

Регулярные скидки распространяются и на собственные торговые марки "АТБ": "Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe и другие. Товары этих брендов изначально стоят дешевле, а во время акций их цена снижается дополнительно.

Еще один вид предложений – тематические распродажи к праздникам и в разные сезоны. Например, сеть предлагает скидки на товары для летних пикников. Такие акции действуют в определенный период и распространяются на соответствующий ассортимент.

"АТБ" также проводит игровые и коллекционные акции для детей и взрослых. В них, например, используют наклейки или фишки. Участники таких акций могут выиграть подарки или купить коллекционные игрушки по специальной цене.

Сейчас в "АТБ" действуют семь акций:

В "АТБ" действуют еженедельные акции на продукты и непродовольственные товары

В "АТБ" действуют скидки по программе лояльности и предложения на разные товары

Акции в "АТБ" распространяются и на товары собственных торговых марок сети

Как сообщал "Телеграф", сеть "АТБ" предлагает более тысячи товаров известных брендов и собственных марок. Выбирая место для магазина, компания учитывает плотность застройки и потоки покупателей.