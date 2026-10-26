Пустят ли в "АТБ", "Сильпо" и на почту во время желтой тревоги: что изменится с 4 декабря

Что нужно знать украинцам

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В соцсетях обсуждают , смогут ли украинцы посещать супермаркеты, почтовые отделения и заведения общественного питания во время желтого уровня угрозы после 4 декабря. Причина – новые требования к безопасности работников и посетителей во время воздушных тревог.

"Телеграф" расскажет, при каких условиях бизнес сможет работать, что должно быть в помещении и как узнать, есть ли там безопасное место.

Одна из пользовательниц Threads поинтересовалась, можно ли будет заходить в супермаркеты, почтовые отделения и заведения общественного питания во время желтой тревоги.

"Я правильно понимаю, что с 4 декабря нельзя будет попасть в Сільпо, "АТБ", почтовые отделения или зайти в заведение общественного питания во время желтого уровня тревоги? Потому что ну… А как владельцы этих заведений смогут оборудовать для нас и своих работников укрытие", – написала она.

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Будут ли работать магазины и заведения общественного питания

Во время желтого уровня угрозы, связанного с атакой дронов, бизнес может обслуживать посетителей, если у него есть укрытие или оборудованное безопасное пространство в здании. Посетители самостоятельно принимают решение оставаться в помещении.

В помещении должно быть защитное сооружение, постоянное или временное укрытие, сооружение двойного назначения либо оборудованное безопасное пространство. Требования к таким объектам определяет постановление Кабмина № 1128.

Если в здании нет укрытия, ближайшее должно находиться в пределах пешеходной доступности: до 300 метров для зданий от трех этажей и до 500 метров для одно- и двухэтажных зданий.

Информацию о наличии укрытия или безопасного пространства должны размещать у входа, на наружных стенах здания или ограждении. Для этого используют таблички с надписями "Объект обеспечен укрытием", "Объект обеспечен безопасным пространством" или "Объект не обеспечен укрытием".

Персонал также должен знать, как действовать во время воздушной тревоги, и своевременно предупреждать посетителей об опасности.

Почему правила меняются с 4 декабря

Постановление Кабинета министров № 1092 от 4 сентября 2026 года определяет правила работы бизнеса во время желтого уровня угрозы. Позже правительство уточнило их постановлением № 1128 от 15 сентября.

Для предприятий без укрытий предусмотрели трехмесячный переходный период – до 4 декабря. За это время они должны подготовить безопасные места для работников и посетителей.