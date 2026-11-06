Бронь для всех работников в обмен на мобилизацию: какие схемы могут появиться на предприятиях

Среди рисков – взятки руководителям от подчиненных, которые не хотят попасть в списки на мобилизацию

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Правительство предлагает разрешить предприятиям бронировать всех работников, если часть персонала будет регулярно и добровольно присоединяться к военной службе. Представители бизнеса и народные депутаты предостерегают: такая схема может открыть путь к коррупции и давлению на работников.

Среди вариантов не только два возможных способа фиктивного трудоустройства: найм для мобилизации или сделка с ТЦК, но и внутренняя коррупция на предприятии.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Найм бомжей и "фунтов" для статистики: сработает ли идея Кабмина "бронь в обмен на мобилизацию"

Две схемы фиктивного трудоустройства

Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко описал один из вариантов: предприятия будут искать посторонних людей, в частности бездомных, предлагать им работу и зарплату, а затем направлять на службу, чтобы сохранить собственный персонал.

Другой вариант, по словам Федиенко, – договориться с ТЦК о трудоустройстве безработных, которых уже мобилизуют. Их будут оформлять как работников предприятия, чтобы зачесть выполнение мобилизационного обязательства.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда предположил, что может появиться условный рынок, где этот вопрос будут решать за деньги: "Теоретически может появиться условный рынок, когда есть мобилизованные и есть договоренность с каким-то предприятием ОПК, которое имеет контакты с Минобороны, и этих мобилизованных на пару дней оформляют на это предприятие, пишут, что якобы это предприятие направило их на мобилизацию, а за это оно получает бронирование".

Коррупция на предприятии

Подчиненные, чтобы их не внесли в "списки" на мобилизацию, также могут сами давать взятки руководителям предприятий. Может также возникнуть давление внутри коллектива, чтобы кто-то добровольно мобилизовался.

Однако компании могут быть и не заинтересованы в схемах. Такой вариант возможен, когда забронировать нужно слишком много людей и игра не стоит свеч.

Кабмин может просчитать схемы и попытаться заблокировать их постановлением, однако пока механизм того, как это будет работать, до конца не понятен. Планировалось, что механизм совместно проработают Минобороны, Минэкономики и представители бизнеса до 1 декабря 2026 года.

Как сообщал "Телеграф", для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установили предельный уровень бронирования в 95%. Часть специалистов будут бронировать в полном объеме.