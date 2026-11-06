Водителям в Украине лучше не выбирать шипованные шины: почему они не для наших дорог

Шипованная резина существенно увеличивает тормозной путь

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Использование шипованных шин не запрещено законом в Украине. Однако специалисты категорически не рекомендуют их для нашего климата.

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Как пояснил шиномонтажник с большим опытом, во время экстренного торможения тормозной путь автомобилей на шипованных шинах увеличивается и на льду, и на асфальте. Разница достаточно ощутима.

"В нашем климатическом поясе – однозначно нет! Ее даже сейчас нигде не купишь. Продают зимнюю резину под шип, где закладывают специальные места", – отметил специалист.

Шипованные шины. Фото: automaster

Чтобы объяснить разницу между шипованными и обычными зимними шинами, он сравнивает тормозной путь автомобиля.

"Шипованная резина увеличивает в 1,5–2 раза тормозной путь и на льду, и на асфальте. Если у обычной зимней резины на асфальте будет торможение 10 метров, то у шипованной – до 15–20 метров", – предупреждает Виталий Николаевич.

Советы водителям по замене шин на зимние. Инфографика: Телеграф

В то же время закон не ограничивает использование шипованных шин, отмечает автоюрист Александр Швец. По его словам, такие шины предусмотрены в правилах дорожного движения, следовательно, запрета на использование такой резины нет.

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