Водителям в Украине лучше не выбирать шипованные шины: почему они не для наших дорог
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Шипованная резина существенно увеличивает тормозной путь
Использование шипованных шин не запрещено законом в Украине. Однако специалисты категорически не рекомендуют их для нашего климата.
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Как пояснил шиномонтажник с большим опытом, во время экстренного торможения тормозной путь автомобилей на шипованных шинах увеличивается и на льду, и на асфальте. Разница достаточно ощутима.
"В нашем климатическом поясе – однозначно нет! Ее даже сейчас нигде не купишь. Продают зимнюю резину под шип, где закладывают специальные места", – отметил специалист.
Чтобы объяснить разницу между шипованными и обычными зимними шинами, он сравнивает тормозной путь автомобиля.
"Шипованная резина увеличивает в 1,5–2 раза тормозной путь и на льду, и на асфальте. Если у обычной зимней резины на асфальте будет торможение 10 метров, то у шипованной – до 15–20 метров", – предупреждает Виталий Николаевич.
В то же время закон не ограничивает использование шипованных шин, отмечает автоюрист Александр Швец. По его словам, такие шины предусмотрены в правилах дорожного движения, следовательно, запрета на использование такой резины нет.
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