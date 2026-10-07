Без техники нет ротации: разведчикам ДШВ собирают средства на ремонт авто

Автомобили обеспечивают ротацию и логистику для бойцов

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Разведчики 8 Отдельного разведывательного батальона из состава 8-го корпуса ДШУ нуждаются в помощи в ремонте фронтовых автомобилей. Их транспортные средства были повреждены в результате вражеских атак.

Об этом пишет журналист Сергей Звиглянич в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что транспорт очень важен для выполнения боевых задач.

Журналист обнародовал несколько фото поврежденных автомобилей разведчиков. Некоторые автомобили очень сильно разбиты и вряд ли подлежат ремонту.

"Вот так выглядят автомобили разведчиков 8 ОРБ. Изуродованные враждебными ФПВ и КАБами. К счастью, все ребята живы, но техника – расходник и расходится она очень быстро. Прошу помочь собрать средства на ремонт банок, которые еще можно отремонтировать. Соберем больше — купим другой корч. Ребятам нужна логистика и ротация. На этом держится фронт!" — написал Звиглянич.

Авто повреждено россиянами

Автомобиль с поврежденной крышей

Некоторые из транспортных средств получили удары КАБами

Техника получила серьезные повреждения

Он призвал украинцев принять участие в сборе. А также распространить его пост для максимального охвата аудитории.

"Да, суммы не маленькие, но по гривне и насобираем. Прошу также распространять сбор. Если можете — не только в ФБ, но и на других площадках. Всех обнял! Ссылка на Банку: https://send.monobank.ua/jar/8F6MXMZjRr. Номер карты Банки: 4874 1000 3121 8996", — написал журналист.

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