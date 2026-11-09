Ребенок буцал крылья дрона ногами: обломки БпЛА упали прямо возле школы в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

К счастью, все целы, обошлось без разрушений и огня

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Обломки российского реактивного беспилотника упали прямо на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева. Враг атаковал столицу дронами в то время, когда дети находились в школе, после 11:30 в понедельник, 9 ноября.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у школы, где произошло падение фрагментов вражеского дрона. К счастью, сама школа цела, возгораний и разрушений нет, уточнили в ГСЧС.

Крылья российского дрона на школьном дворе. Фото: Ян Доброносов

На место прибыла полиция. Фото: Ян Доброносов

Часть детей находилась в учебном заведении, другие – на дистанционном обучении. Как рассказал один из учеников, который был на онлайне в момент атаки, у него дома выбило дверь. Рассказывая это, мальчик топтал ногами обломки беспилотника.

На место прибыла полиция. Фрагменты дрона со школьного стадиона убрали. Некоторые школьники наблюдали это с улицы, а меньшие смотрели из окон, снимали на телефоны и махали полицейским и нашему фотокорреспонденту.

Этот кадр просто разбивает сердце. Фото: Ян Доброносов

Дети снимали происходящее на телефоны. Фото: Ян Доброносов

Некоторые наблюдали за работой полиции вблизи. Фото: Ян Доброносов

Обломки убрали. Фото: Ян Доброносов

У одного из детей дома вынесло дверь. Фото: Ян Доброносов

Падение обломков беспилотников на открытой территории возле школы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Перед взрывом Воздушные Силы предупреждали о движении российских реактивных беспилотников на Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 9 ноября в Киеве начали действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Это разгрузит переправы и оптимизирует поток транспорта.