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Ребенок буцал крылья дрона ногами: обломки БпЛА упали прямо возле школы в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
Читати українською
Сюрреалистические реалии детства во время войны Новость обновлена 09 ноября 2026, 13:41
Сюрреалистические реалии детства во время войны. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

К счастью, все целы, обошлось без разрушений и огня

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Обломки российского реактивного беспилотника упали прямо на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева. Враг атаковал столицу дронами в то время, когда дети находились в школе, после 11:30 в понедельник, 9 ноября.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у школы, где произошло падение фрагментов вражеского дрона. К счастью, сама школа цела, возгораний и разрушений нет, уточнили в ГСЧС.

Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
Крылья российского дрона на школьном дворе. Фото: Ян Доброносов
Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
На место прибыла полиция. Фото: Ян Доброносов

Часть детей находилась в учебном заведении, другие – на дистанционном обучении. Как рассказал один из учеников, который был на онлайне в момент атаки, у него дома выбило дверь. Рассказывая это, мальчик топтал ногами обломки беспилотника.

На место прибыла полиция. Фрагменты дрона со школьного стадиона убрали. Некоторые школьники наблюдали это с улицы, а меньшие смотрели из окон, снимали на телефоны и махали полицейским и нашему фотокорреспонденту.

Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
Этот кадр просто разбивает сердце. Фото: Ян Доброносов
Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
Дети снимали происходящее на телефоны. Фото: Ян Доброносов
Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
Некоторые наблюдали за работой полиции вблизи. Фото: Ян Доброносов
Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
Обломки убрали. Фото: Ян Доброносов
Обломки дрона упали у школы в Киеве 9.11.2026
У одного из детей дома вынесло дверь. Фото: Ян Доброносов

Падение обломков беспилотников на открытой территории возле школы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Перед взрывом Воздушные Силы предупреждали о движении российских реактивных беспилотников на Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 9 ноября в Киеве начали действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Это разгрузит переправы и оптимизирует поток транспорта.

Теги:
#Школа #Беспилотник #Атака #Ян Доброносов