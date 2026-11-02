От мешка денег к налоговым претензиям: Постернак обратился к Шабунину

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Политический эксперт Олег Постернак прокомментировал информацию о возможных налоговых нарушениях со стороны Центра противодействия коррупции (ЦПК). По его словам, речь идет о схеме с привлечением 199 физических лиц предпринимателей (ФОП), по которой организация могла сэкономить около 22,6 млн грн на налогах во время полномасштабной войны.

В своем сообщении в Facebook Постернак упомянул видео 2018 года, на котором глава ЦПК Виталий Шабунин ходил по улицам Житомира с прозрачным мешком денег. Тогда, по словам Шабунина, в нем было почти 2,9 млн грн — таким образом он демонстрировал объем налогов, уплачиваемых украинцами, и отмечал необходимость контроля за использованием бюджетных средств.

Постернак провел параллель между видео и нынешней ситуацией. Он отметил, что сумма в 22,6 млн грн примерно равна стоимости восьми таких условных "мешков".

Также эксперт сослался на информацию, обнародованную депутатом Данилом Гетманцевым, о деятельности ГПК и использовании 199 ФОПов.

Приведенные Постернаком данные и оценки являются его комментарием к обнародованной информации. Сами утверждения о налоговой схеме и сумме неуплаченных налогов требуют отдельного подтверждения соответствующими документами и позицией Центра противодействия коррупции.