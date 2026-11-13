Бронирование от мобилизации под вопросом. Кого коснётся пересмотр критериев критичности

Для получения и продления статуса работодателям придется обосновать последствия остановки работы

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Мужчины, работающие на критически важных предприятиях, не теряют бронь автоматически после пересмотра критериев. В Украине статуса лишатся компании, получившие его по утратившим силу основаниям. Но сам пересмотр не означает, что бронирование отменят для всех их работников.

Министерство экономики и окружающей среды Украины разъяснило изменения, которые Кабинет министров принял 23 октября 2026 года. Они призваны сохранить специалистов, необходимых для бесперебойной работы предприятий, от которых зависят обороноспособность, экономика и жизнеобеспечение населения.

Какие предприятия потеряют статус критически важных

Статуса лишатся компании, которые получили его по критериям, исключенным при обновлении правил. Они смогут сразу подать новую заявку по другим действующим основаниям.

Остальные решения о критичности будут действовать до окончания установленного срока, поясняет Американская торговая палата в Украине. Это касается предприятий, основания для получения статуса которых не изменились. Им не нужно заново проходить процедуру только из-за пересмотра критериев.

Что нужно для получения и подтверждения статуса

Если критерии не изменились, предприятия подают документы в центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации в обычном порядке – за два-три месяца до окончания срока критичности. Теперь для получения или планового продления статуса недостаточно соответствовать базовым финансовым или отраслевым показателям, сообщило Минэкономики 12 ноября 2026 года.

"Работодатель предоставляет обоснование, что остановка деятельности предприятия нанесет ущерб обороноспособности государства, или жизнеобеспечению населения, или работе объектов критической инфраструктуры, или макрофинансовой устойчивости государства", – пояснили в Минэкономики.

Второе обязательное условие – предприятие должно работать в одной из 13 определенных критических сфер. В перечень входят оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, аварийно-спасательные службы, добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, ИТ, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.

Расширить перечень можно по представлению профильного центрального органа исполнительной власти, согласованному с Координационным центром.

Чтобы подтвердить критичность, предприятие должно работать в одной из 13 определенных сфер Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Когда начнут действовать новые критерии и кому продлят статус

По состоянию на 12 ноября 2026 года отраслевые критерии пересмотрели 90% государственных органов, в том числе все министерства и областные военные администрации. Координационный центр согласовал их на двух заседаниях – в установленный десятидневный срок. Остальным органам предложили доработать критерии и направить их на повторное рассмотрение.

Теперь государственные органы и Министерство юстиции должны зарегистрировать соответствующие акты. На это отведено до пяти рабочих дней. Критерии вступят в силу после регистрации.

Для переходного периода подготовили проект акта об автоматическом продлении статуса критически важных предприятий, срок действия которого заканчивается в ноябре–декабре 2026 года. Проект предусматривает сохранение статуса до 1 февраля 2027 года, чтобы бизнес мог бесперебойно работать во время перехода на обновленные правила.

В разъяснении от 12 ноября это продление названо содержанием подготовленного проекта. Речь идет о сроке критичности предприятий, а не об объявленном автоматическом продлении личной брони работников.

Как сообщал "Телеграф", для отдельных критически важных предприятий в энергетике и оборонно-промышленном комплексе общий предел бронирования снизят со 100% до 95%.