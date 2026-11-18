Критика высказываний прозвучала на фоне расследования об активах семьи

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В среду, 18 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об отставке министра по делам ветеранов Виталия Кима. Инициатива связана с его высказываниями о ветеранах и претензиями к работе министерства.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Документ открыт для подписей всех народных депутатов, и она призвала представителей других политических сил присоединиться.

Почему фракция требует увольнения Кима

По словам Геращенко, отставки министра требует и ветеранское сообщество. Среди причин она назвала бездействие ведомства, непонимание основ ветеранской политики, отсутствие эмпатии и нормальной коммуникации.

"Отставка министра – это и требование ветеранского сообщества, которое возмущено не только последними скандальными заявлениями, но и бездействием ведомства, полным непониманием основ ветеранской политики, отсутствием эмпатии и нормальной коммуникации", – написала Геращенко.

Что Ким сказал о ветеранах и преступности

Поводом для публичного скандала стало интервью Кима, в котором он связал возможный послевоенный рост преступности и социальной напряженности с трудностями трудоустройства ветеранов и обеспечения их доходами. Министр заявил, что подобные последствия наблюдались после предыдущих войн.

"Это обязательно будет. Это было после каждой войны. Люди с навыками, с уменьшенным чувством риска, повышенным чувством справедливости – это точно так будет. Это не только о криминале, это о социальном напряжении, о революциях и тому подобном", – сказал министр.

Кроме того, министр неоднозначно высказался о психологических травмах и работе гражданских психологов.

"У нас нет доверия к психологам. Не будем углубляться в две версии психологов. Я просто не верю во все эти травмы, обработки — это маркетинговая история. Не факт, что вы придете к психологу, он с вами поработает, деньги ему заплатят, но результата может не быть. Вопрос сложный, потому что измерить качество работы психолога очень трудно", — сказал Ким.

Также в интервью Ким ошибочно назвал прохождение ВВК, сдачу оружия и получение удостоверения обязательными шагами для статуса УБД, хотя процедура получения статуса определяется законом отдельно и возможна, в том числе во время службы.

При этом Ким призвал общество не бояться ветеранов и относиться к ним с уважением. Командирша медицинской службы "Ульф" отдельного 108-го батальона "Вовки Да Винчи" Алина Михайлова раскритиковала министра.

"По моему мнению, Виталий Ким должен быть уволен с должности министра по делам ветеранов. Потому что человек, возглавляющий это министерство, должен разрушать стереотипы о ветеранах, а не помогать им укореняться", – заявила она.

Алина Михайлова Источник: facebook.com/MAlina.Mykhailova

Квартира, автомобили и охотничьи угодья

Ранее журналистка Ангелина Капитула в расследовании BIHUS Info рассказала о квартире площадью более 100 квадратных метров и паркоместе в столичном ЖК "Новопечерские Липки", приобретенных летом 2025 года компанией супруги министра Юлии Ким "Медиагруппа". Их стоимость без ремонта на момент покупки журналисты оценили примерно в 350 тысяч долларов. По их данным, компания годами подавала нулевую отчетность либо не показывала финансовых результатов.

Ким отрицал, что живет в этой квартире, и объяснял появление в комплексе встречами с друзьями. Покупку он связывал с кредитом, а также говорил о личных средствах супруги. Сначала министр назвал цену квартиры в 200 тысяч долларов, затем упомянул 250 тысяч, объяснив стоимость скидкой от прежней владелицы.

На парковке комплекса журналисты также зафиксировали Porsche, которым пользовалась Юлия Ким. Владелец компании, на которую оформлен автомобиль, Роман Сербенов сообщил, что машину приобрели и сдали ей в аренду. Министр объяснил отсутствие авто в декларации тем, что супруга пользовалась им менее 180 дней. Использование другого автомобиля – Volkswagen бывшей жены Ольги – он отрицал.

Еще одна часть расследования касается 18 тысяч гектаров охотничьих угодий на Черкасчине, которыми пользуется Каневское левобережное охотничье хозяйство. В 2025 году среди совладельцев предприятия появился давний бизнес-партнер Кима Александр Степанов. Министр подтвердил, что несколько раз бывал там по приглашению друзей: "Пригласили на охоту – я съездил". Журналисты высказали предположение о номинальном владении долей Степановым; сам он объяснял покупку инвестиционным интересом.

Как сообщал "Телеграф", на фотографиях Ким засветился со смарт-часами Garmin. Такие устройства отслеживают физическую активность, показатели здоровья и помогают с навигацией.