Младший сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы активно поддерживает ветеранский спорт

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Принц Гарри посетил Украину как минимум в четвёртый раз с апреля 2025 года. В середине ноября 2026 года основатель Invictus Games приехал во Львов на Всеукраинские Игры непокорённых, где поддержал украинских военных и ветеранов во время соревнований по регби на колёсных креслах.

Об этом Львовская областная военная администрация сообщила в своём Telegram-канале. На соревнования во Львове в этом году зарегистрировались около 500 участников со всей Украины.

Личные встречи с ветеранами стали частью поездок Гарри в Украину

По результатам состязаний сформируют сборную из 60 ветеранов и военнослужащих для участия в международных Играх непокорённых в Бирмингеме в 2027 году. Матчи по баскетболу и регби на колёсных креслах проходят во Львовской областной детско-юношеской спортивной школе, которую сделали полностью инклюзивной в рамках областной программы.

Адаптивный спорт помогает украинским военным восстанавливаться после ранений

Как часто Гарри приезжал в Украину

Первый визит состоялся в апреле 2025 года. Как сообщил Invictus Games Foundation, Гарри посетил львовский центр Superhumans, где пострадавшие от войны военные и гражданские бесплатно получают протезирование, реабилитацию, реконструктивную хирургию и психологическую помощь. Он пообщался с пациентами и медиками, а также встретился с участницей Игр Юлией Паевской – Тайрой.

Во второй раз герцог Сассекский приехал уже в Киев вместе с делегацией фонда. Invictus Games Foundation рассказал, что целью поездки стали встречи с ветеранами и их семьями и обсуждение развития адаптивного спорта. В Музее войны Гарри участвовал в дискуссии о спортивном восстановлении военных; поездку организовали Superhumans, Stratcom Ukraine и Министерство по делам ветеранов Украины.

Третий визит состоялся 23 апреля 2026 года: Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности. DW сообщила, что это была его третья поездка в Украину с начала полномасштабного вторжения. Нынешнее посещение Львова продолжило эти встречи с украинскими военными и ветеранами.

Как он помогает украинским ветеранам

Главная связь Гарри с Украиной – Invictus Games, которые он основал в 2014 году для раненых и больных военнослужащих и ветеранов. Украина участвует в этом движении с 2017 года. Поддержка фонда включает круглогодичные программы восстановления через спорт, а Украину организация назвала одним из приоритетов своего развития.

Во время визита делегации в Киев фонд объявил о финансировании спортивного оборудования для организаций за пределами крупных украинских городов. Отдельная программа предусматривает подготовку 18 украинских тренеров по зимним видам спорта шестью специалистами по адаптивным дисциплинам. Первый реабилитационный курс рассчитан на 24 украинских участника из числа раненых, травмированных и больных военных и ветеранов.

"Я знаю, что сейчас сложно находить время и место для спорта. Но каждый момент, когда вы даёте телу двигаться, когда находите этот выход для энергии и эмоций, – это инвестиция в ваше будущее, в будущее ваших детей и в будущее вашей страны", – сказал принц Гарри во время дискуссии в Киеве.

Основанное Гарри движение Invictus поддерживает украинских участников с 2017 года

Что Гарри говорил о войне России против Украины

На Киевском форуме по безопасности в апреле 2026 года Гарри прямо обратился к Владимиру Путину с призывом остановить войну. Он осудил систематические военные преступления, включая нападения на гражданских, убийства, пытки, сексуальное насилие и принудительные депортации.

"Мы должны совершенно чётко понимать природу этой войны. Это не случайность, не недоразумение и не неизбежный туман конфликта. Это результат устойчивой, целенаправленной политики, спланированной, осуществлённой и защищаемой на самом высоком уровне. Она начинается с нарушения Будапештского меморандума", – заявлял он.

Говоря о насильственном перемещении украинских детей, он подчеркнул: оно может считаться актом геноцида, если совершается с намерением уничтожить идентичность народа. США Гарри призвал выполнить международные обязательства, напомнив об их роли при отказе Украины от ядерного оружия.

"Вопрос уже не в том, выдержит ли Украина. Вы уже ответили на него. Вопрос в том, сравняется ли остальной мир с вашей решимостью. Потому что однажды эта война закончится. И история спросит не о том, что мы сказали, – она спросит, что мы сделали", – подчеркивал герцог Сассекский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Это первое большое возвращение "блудного сына" к королевской семье после 2020 года, когда они с Меган выехали в Штаты, устроив грандиозный скандал.