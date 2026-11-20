По словам нардепа, руководство НАБУ и САП тоже должно отчитаться перед комиссией

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Глава ВСК Алексей Гончаренко отреагировал на обвинения в якобы атаке на антикоррупционные органы из-за вызова их руководства на парламентское заседание.

Свою точку зрения он изложил в собственном Telegram-канале.

Депутат напомнил, что Верховная Рада является органом прямого представительства украинского народа, а парламентский контроль — не прихоть отдельных депутатов, а одна из функций парламента.

"Не может быть правовым государство, в котором к одним у нас есть вопросы, а к другим — нет, потому что они "хорошие ребята". Это как представить себе Сенат США, который вызывает ЦРУ, но не вызывает ФБР, потому что ФБР нравится CNN. Так не бывает. И так не будет", — заявил Гончаренко.

По словам депутата, после показаний генерала СБУ Сергея Дуки возникли вопросы не только к нему самому, но и к руководству НАБУ и САП.

Поэтому директор Бюро Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко должны объяснить свою позицию перед парламентской комиссией, убежден Алексей Гончаренко.