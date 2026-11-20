Для покупок персонала во время перерыва действует правило относительно чека

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Сотрудники "АТБ" обедают в столовой, оборудованной для персонала. Во время перерыва они могут купить еду в том же магазине, где работают.

Отдельной комнаты отдыха в классическом понимании в "АТБ" нет, рассказывает "Телеграф". В столовой есть столы и стулья, а для вещей сотрудников предусмотрены шкафчики.

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В столовой можно разогреть обед в микроволновке или вскипятить воду для чая. Для этого там есть чайники, а персонал имеет доступ к питьевой воде.

Во время перерыва работники могут разогреть обед или вскипятить воду для чая Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Купленную во время перерыва еду работники оплачивают на кассе. Чек подтверждает оплату, а за соблюдением этого правила следит охрана магазина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в супермаркетах "АТБ" обращаются с покупателями, которые нарушают общественный порядок, провоцируют конфликты или мешают другим посетителям. Если замечания сотрудников не помогают и ситуация выходит из-под контроля, к делу может подключиться охрана. Также речь шла о том, какие меры в таких случаях предусмотрены правилами магазина.