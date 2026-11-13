За "Своей Линией" стоят известные заводы: кто на самом деле производит товары для "АТБ"

Сеть объясняет доступные цены прямыми заказами и меньшими расходами на рекламу

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Продукцию "Своя Линия" для "АТБ" производят разные предприятия, в частности завод Kernel, комбинат "Приднепровский" и "Галичина". Это собственная торговая марка сети, объединяющая товары украинских и иностранных производителей.

"АТБ" называет "Свою Линию" своим основным брендом сегмента "средний плюс". Ее ассортимент охватывает продукты питания, напитки, бытовую химию и другие товары.

Кто производит масло, молоко и йогурт

Подсолнечное масло для "Своей Линии" производит Полтавский маслоэкстракционный завод Kernel. Среди производителей молока – молочный комбинат "Приднепровский", известный также под брендом "Злагода".

Компания "Галичина" производит для марки питьевой йогурт со злаками жирностью 1%. Производитель зависит от конкретного товара: даже внутри молочной категории заказы выполняют разные предприятия.

Йогурт "Своя Линия"

Как "АТБ" объясняет контроль качества и цену

По заявлению "АТБ", сеть инспектирует производство товаров собственных марок от отбора сырья до фасовки. Перед поступлением на полки продукцию тестируют отдел качества и собственная лаборатория: проверяют состав, соответствие стандартам и безопасность.

"Цена товаров наших собственных торговых марок ниже, потому что мы напрямую работаем с производителями, минуя посредников. Это позволяет снизить расходы на логистику", – объясняет "АТБ".

Масло "Своя Линия"

Сеть также связывает более доступную стоимость с меньшими рекламными расходами по сравнению с крупными международными брендами. Экономию компания объясняет организацией закупок и продвижения товаров.

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