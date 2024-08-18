Их не будут мобилизовать: названы категории украинцев, которые в августе получат бронь автоматически

Адвокат дал разъяснение

В Украине некоторые категории граждан могут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Однако это не стандартная процедура.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина. По его словам, это касается работников критически важных предприятий. Правительство может принять решение об автоматическом продлении отсрочки для работников, обеспечивающих функционирование критически важных предприятий.

Также автоматическое продление отсрочки может быть по состоянию здоровья. Если лицо получило отсрочку по состоянию здоровья и медицинская комиссия после очередного осмотра установила, что состояние не улучшилось, отсрочка может быть продлена автоматически.

Кроме того, может быть отсрочка по семейным обстоятельствам. Если обстоятельства, по которым предоставлена отсрочка (например, уход за нетрудоспособными членами семьи), остаются неизменными, отсрочка также может быть продлена. Однако часто следует подтверждать такие обстоятельства документально.

Также автоматическая отсрочка работает для студентов. Если студент продолжает обучение в дневной форме, его отсрочка может быть продлена до окончания обучения. Но для этого необходимо подтверждение от учебного заведения.

В то же время Франчук подчеркнул, что необходимо периодически подавать документы, подтверждающие право на отсрочку. По его словам, это может быть справка из учебного заведения, медицинская справка, документы по уходу за членами семьи.

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