Достанут везде. Бойцы ГУР ударили в России по командному пункту врага (видео)

За каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие, говорят в ведомстве

В городе Губкин Белгородской области поражен командный пункт группировки войск "Север". Местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщает Главное управление разведки. В ведомстве показали соответствующее видео.

"В городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии. Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватно, справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером "Телеграф" писал, что сразу в двух областях РФ — Воронежской и Белгородской — прогремели мощные взрывы. В частности, в соцсетях сообщают о "прилетах" по промышленным объектам россиян. В результате атак БПЛА на предприятиях вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура и линии электропередач.

"Телеграф" также писал, что Украина уже воспользовалась разрешением США на удары по РФ.