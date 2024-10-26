Почему у Украины нет аналогов Storm Shadow: эксперт рассказал, в чем сложность (видео)

Украинские крылатые ракеты скорее всего будут лишь в наземном варианте

Украинские инженеры уже показали свои способности в производстве дальнобойных ракет, а их детища являются современным и опасным оружием. Однако аналоги ракет Storm Shadow (они же SCALP) скорее всего в Украине производить не будут.

Об этом рассказал авиаэксперт, научный сотрудник НАУ Виталий Романенко в интервью "Телеграфу". По его словам, крылатые ракеты авиационного базирования являются сложным изделием, на разработку которых придется выделить миллиарды гривен.

"Я считаю, что все наши первые ракеты будут наземного базирования. Что касается баллистики, то это априори понятно. Что касается крылатых, то это будут варианты Х-55, которые когда-то разрабатывали в Харькове. Никакой документации или оборудования с тех времен не осталось, но на "Мотор Сичи" делали, и я думаю и сейчас делают, двигателя для них", — сказал он.

Эксперт добавил, что из 575 ракет Х-55, которые россияне запустили по Украине, по крайней мере треть была полностью украинского производства.

По его словам, сейчас есть некоторые разработки на базе этой ракеты и они могут быть доведены до ума. В то же время Романенко отмечает, что можно пойти альтернативным путем и просто закупить ракеты у других стран, например, у Южной Кореи.

Напомним, Романенко также рассказывал об особенностях украинского дрона-перехватчика, а также о том, почему он может показать куда большую эффективность, чем другие средства сбития российских "Шахедов".