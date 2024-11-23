Сотні солдатів КНДР, генерал та офіцери РФ. Стали відомі наслідки удару Storm Shadow по Курщині

Атакований об’єкт біля Мар’їно розташований в східній частині санаторію Управління справами президента Росії

Внаслідок удару Storm Shadow по Мар'їно Курської області 20 листопада було ліквідовано 500 солдатів КНДР, російські генерал та 18 офіцерів. Крім того, поранення отримали 33 солдати РФ.

Про це повідомляє Global Defense Corp з посиланням на власні джерела. Загиблий генерал — це перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Валерій Солодчук, колишній командир 1 армійського корпусу при угрупованні "ДНР" у 2014 році.

Під час удару по підземному об’єкту також було поранено трьох північнокорейських військових, у тому числі двох офіцерів-чоловіків і одну жінку. Спочатку її ідентифікували як медика, хоча джерела припускають, що вона, можливо, працювала перекладачем.

Нагадаємо, об’єкт біля Мар’їно, куди прилетіла ракета, розташований в східній частині санаторію Управління справами президента Росії. Там знаходиться "вузол зв’язку".

Як повідомляв "Телеграф", 20 листопада Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по території РФ. Ціллю став об'єкт поблизу селища Мар'їне Курської області, де зафіксували близько 15 вибухів.