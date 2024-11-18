Россияне атаковали Запорожье: в городе проблемы со светом и водой, подробности

Жители разных районов Запорожья сообщают об отсутствии электричества

Российские войска снова атаковали Запорожье "Шахедами". В городе слышали взрывы, есть информация о пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Запорожья Иван Федоров. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

По сообщениям местных пабликов после атак в городе возникли пожары. Жители разных районов Запорожья сообщают об отсутствии электроэнергии и существенном снижении давления воды в водопроводе. Также поступает информация о проблемах с отоплением в некоторых микрорайонах.

"Запорожьеоблэнерго" пока не может составить графики отключения электроэнергии из-за продолжающейся атаки. Компания сообщает, что актуальная информация появится на официальных ресурсах: сайте, Facebook и Telegram-канале предприятия.

Ранее руководитель ОВА предупреждал о возможном применении российскими военными ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб на территории Запорожской области. Вскоре после этого в регионе раздались взрывы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне до Запорожья не дойдут. Журналист и военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал реальные цели россиян на юге Украины.