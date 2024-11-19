Без світла та опалення залишаються тисячі людей. Що відбувається у Запоріжжі після атаки РФ

Енергетикам вже вдалося повернути електрику у майже 2 тисячі домівок

Після атаки Росії на місто Запоріжжя пізно ввечері у понеділок, 18 листопада, станом на ранок вівторка понад 15,6 тисяч абонентів залишаються знеструмленими. Також частина жителів міста лишилася без опалення.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, в цілому ворог залишив без світла понад 17,6 тисяч споживачів. Проте на ранок енергетикам та комунальникам вдалося повернути електрику у майже 2 тисячі домівок.

"Від теплопостачання відключено 677 будинків. Роботи з відновлення електропостачання тривають", — додав Федоров.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Запоріжжі незадовго до 22:00. Місцеві жителі розповіли, що після атак у місті виникли пожежі. Мешканці різних районів Запоріжжя повідомили про відсутність електроенергії та суттєве зниження тиску води у водогоні. Також у деяких мікрорайонах зникло опалення.

Як повідомляв "Телеграф", 16 листопада, внаслідок російського обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької атомної електростанції, що перебуває під окупацією. Станція була з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією.