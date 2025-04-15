Обязательно кулич и пасхальные яйца: что нужно положить в пасхальную корзину

Какие продукты нельзя освящать на Пасху

Совсем скоро наступит светлый праздник — Воскресение Христово. Поэтому самое время готовить особый символ праздника – пасхальную корзину. Это не только набор блюд, но и сакральная традиция, объединяющая семьи, друзей и продолжающая традиции. Каждый продукт, который должен быть в корзине для освящения – особенный и имеет свое значение. А что нельзя класть в пасхальную корзину, мы рассказывали раньше.

Пасхальная корзина несет глубокую символику и напоминает о победе жизни над смертью. Что нужно освящать на Пасху, рассказывает "Телеграф".

Что нужно класть в пасхальную корзину

Паска. Это главное блюдо пасхального стола. Она символизирует тело Христа. Она может быть приготовлена собственноручно или куплена с уважением ко традициям. Кулич нужно ставить в центр корзины и он должен быть выше всего остального. Ее украшают сахарной глазурью, посыпкой, иногда – созданным крестом или надписью "ХВ".

Писанки, пасхальные яйца. Это символ жизни и воскресения. Пасхальные яйца — однотонно окрашенные яйца, а писанки расписаны вручную. Каждый узор и цвет имеют свое сакральное значение.

Соль. Это символ очищения и защиты. Она считается элементом, охраняющим от зла и символизирующим вечность и достаток. Ее кладут в маленькую солонку или мешочек.

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Масло и сыр. Это символы доброты и чистоты, жертвенности. Масло кладут в глиняную миску или заворачивают в пергамент. В некоторых регионах освящают домашний сыр или творожный кулич.

Мясо. Это символ праздничного освобождения. После Великого поста, наконец, можно есть мясо. В пасхальную корзину традиционно кладут колбасу, ветчину или буженину, а иногда даже сало. Важно, чтобы продукты были готовы к употреблению – сырое мясо нельзя освящать.

Хрен. Это символ силы духа и страдания Христа. Это маленькое напоминание о горести крестного пути и мужества, благодаря которому Господь победил смерть.

Свеча. Это символ света Воскресения. Ее ставят в центре корзины и зажигают во время освящения. Чаще всего ее вставляют в кулич.

Как украсить пасхальную корзину

В современном мире можно заметить разные украшения корзин, но всегда есть традиционные элементы. Традиционная отделка – это вышитое полотенце или салфетка – используется для выстилки дна корзины или накрытия сверху; зелень – веточки самшита, барвинка, мирты или ивы; свеча – как декор и духовное наполнение; цветочные элементы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально украсить кулич, три необычных способа. Мы собрали для вас самые красивые способы.