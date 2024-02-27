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У Украины на Евровидении 2024 года внезапно появился мощный конкурент из Хорватии (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Baby Lasagna из Хорватии Новость обновлена 27 февраля 2024, 12:23
Baby Lasagna из Хорватии. Фото instagram.com/the_baby_lasagna_

По новым прогнозам букмекеров, Хорватия оказалась на второй строчке с 11%

Хорватия наконец-то определилась со своим представителем на Евровидении-2024, который будет, по прогнозам букмекеров, главным конкурентом артисток из Украины. 28-летний Марк Пуришич, известный как Baby Lasagna (Бейби Лазанья), поедет представлять свою страну в Швецию.

Оригинальный трек Rim Tim Tagi Dim быстро приобрел популярность не только на родине певца, но и среди еврофанов в мире. В букмекерском рейтинге Украина до сих пор держится на первом месте с коэффициентом 16%, но Хорватия не отстает и оказалась на второй строчке с 11%, об этом пишет Еurovisionworld.

Прогнозы букмекеров
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До объявления результатов хорватского Нацотбора эта страна занимала то восьмое, то девятое место с коэффициентом 3%. Теперь ситуация кардинально изменилась.

Многие еврофаны настроены на победу экспрессивного трека Rim Tim Tagi Dim. Менее чем через сутки после публикации конкурсного номера Хорватии на официальном YouTube-канале Евровидения его просмотрело более полумиллиона зрителей.

Выступление представителя Хорватии

Следует сказать, что представителя Хорватии на Евровидении помогло выбрать украинское жюри. В частности, певица Светлана Тарабарова, продюсер "Радио Проминь" Максим Яковенко и глава украинской евроделегации Оксана Скибинская присоединился к этому делу. У хорватов победителя определяют по результатам голосования зрителей (50%), а также национального (25%) и международного жюри (25%).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина на "Евровидении 2024" выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал состоится 9 мая, а сам гранд-финал – в понедельник, 11 мая.

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#Букмекеры #Швеция #Хорватия #Евровидение-2024