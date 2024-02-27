В України на Євробаченні 2024 раптово з’явився потужний конкурент з Хорватії (фото)

За новими прогнозами букмекерів, Хорватія опинилася на другій сходинці з 11%

Хорватія нарешті визначилася зі своїм представником на Євробаченні-2024, який буде, за прогнозами букмекерів, головним конкурентом артисток з України. 28-річний Марко Пурішич, відомий як Baby Lasagna (Бейбі Лазанья), поїде представляти свою країну до Швеції.

Оригінальний трек Rim Tim Tagi Dim швидко здобув популярність не лише на батьківщині співака, а й серед єврофанів у світі. В букмекерському рейтингу Україна й досі тримається на першому місці з коефіцієнтом 16%, але Хорватія не пасе задніх і опинилася на другій сходинці з 11%, про це пише Еurovisionworld.

Свіжі рейтинги

До оголошення результатів хорватського Нацвідбору, ця країна посідала то восьме, то девʼяте місце з коефіцієнтом 3%. Тепер ситуація кардинально помінялася.

Багато єврофанів налаштовані на перемогу експресивного треку Rim Tim Tagi Dim. Менше ніж за добу після публікації конкурсного номера Хорватії на офіційному YouTube-каналі Євробачення його переглянуло понад пів мільйона глядачів.

Виступ представника Хорватії

Варто сказати, що представника Хорватії на Євробаченні допомогло обрати українське журі. Зокрема співачка Світлана Тарабарова, продюсер "Радіо Промінь" Максим Яковенко та голова української євроделегації Оксана Скибінська долучился до цієї справи. У хорватів переможця визначають за результатами голосування глядачів (50%), а також національного (25%) й міжнародного журі (25%).

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна на "Євробаченні 2024" виступить у першому півфіналі 7 травня. Другий півфінал відбудеться 9 травня, а сам гранд-фінал – у понеділок, 11 травня.