Найдите на рисунке гнома: только 2% людей могут перехитрить свой мозг

80% людей обычно не могут справиться с такими задачами очень быстро

Каждый день находите время, чтобы потренировать мозг, разгадывая головоломки. Недавно мы предлагали вам найти на рисунке черепаху, 80% людей обычно не справляются с такими задачами очень быстро.

Превратите процесс в веселую игру, приобщив к этому друзей и знакомых, и вы станете настоящими детективами. В этот раз Power Sheds разместил интересную тест-картинку, где нужно увидеть фигурку гнома.

Зимняя сказка

Рассматривая рисунок, вам приходится постоянно запоминать формы и узоры, что способствует тренировке кратковременной памяти и улучшает общие когнитивные способности. Итак, включайте таймер на 9 секунд и включайтесь в процесс.

Пора отгадать загадку с гномом. Ниже смотрите рисунок, на котором художник скрыл эту маленькую фигурку.

Ранее "Телеграф" предлагал выбрать драгоценное кольцо и узнать, чем вы соблазняете мужчин. Просто посмотрите на картинку и интуитивно выберите, какое из представленных колец с камнями нравится вам больше всего.