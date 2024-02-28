Знайдіть на малюнку гнома: лише 2% людей можуть перехитрити свій мозок

80% людей зазвичай не можуть впоратися з такими завданнями дуже швидко

Щодня знаходьте час, аби потренувати мозок, розгадуючи головоломки. Нещодавно ми пропонували вам знайти на малюнку черепаху, 80% людей зазвичай не можуть впоратися з такими завданнями дуже швидко.

Перетворіть процес на веселу гру, долучивши до цього друзів та знайомих, і ви станете справжніми детективами. Цього разу Power Sheds розмістив цікаву тест-картинку, де потріно побачити фігурку гнома.

Зимова казка

Розглядаючи малюнок, вам доводиться постійно запам'ятовувати форми та візерунки, а це сприяє тренуванню короткочасної пам'яті та покращує загальні когнітивні здібності. Тож вмикайте таймер на 9 секунд і до роботи.

Настав час відгадати загадку з гномом. Нижче дивіться малюнок, на якому художник приховав цю маленьку фігурку.

Раніше "Телеграф" пропонував обрати дорогоцінну каблучку та дізнатися, чим ви спокушаєте чоловіків. Просто подивіться на картинку та інтуїтивно оберіть, яка з представлених каблучок з камінням подобається вам найбільше.