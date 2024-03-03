Сальма Хайек поразила ярким образом на Парижской неделе моды (фото)

Сальма имела несколько лаконичных украшений и минимум макияжа

Парижская неделя моды – это всегда масштабное событие, на котором обычно собирается цвет Голливуда. Недавно известная актриса Сальма Хайек, предпочитающая гламурные луки, посетила это мероприятие.

На неделе моды демонстрировали одежду от британского модельера Александра Макквина. Знаменитая "Фрида" одела стильный деловой костюм черного цвета.

Сальма, которая известна хорошим вкусом и любовью к эффектным образам, выбрала классический пиджак, обнаживший ее декольте и подчеркнул соблазнительные формы знаменитости.

Из-под пиджака "выглядывал" серебристый корсет, который можно считать изюминкой образа.

Сальма в черном костюме. Фото Getty Images

Свой лук женщина дополнила классической сумкой. Сальма имела несколько лаконичных украшений и минимум макияжа. Волосы брюнетки просто спадали на плечи.

Сальма Хайек и Shygirl на показе

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