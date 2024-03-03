Сальма Хаєк вразила яскравим образом на Паризькому тижні моди (фото)

Сальма мала декілька лаконічних прикрас та мінімум макіяжу

Паризький тиждень моди — це завжди масштабна подія, на якій зазвичай збирається цвіт Голлівуду. Нещодавно відома акторка Сальма Хаєк, яка переважно віддає перевагу гламурним лукам, відвідала цей захід.

На тижні моди демонстрували одяг від британського модельєра Олександра Макквіна. Знаменита "Фріда" одягла стильний діловий костюм чорного кольору.

Сальма, яка відома добрим смаком та любов’ю до ефектних образів, обрала класичний піджак, який оголив її декольте та підкреслив спокусливі форми знаменитості.

З-під піджака "визирав" сріблястий корсет, який можна вважати родзинкою образу.

Сальма у чорному костюмі. Фото Getty Images

Свій лук жінка доповнила класичною сумкою. Сальма мала декілька лаконічних прикрас та мінімум макіяжу. Волосся брюнетки просто спадало на плечі.

Сальма Хаєк і Shygirl на показі

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Каміла Кабельйо похвалилася схудлою фігурою на Тижні моди в Парижі. Зірка фільму "Попелюшка" захопила футуристичним вбранням.