Кайли Миноуг сверкнула роскошным платьем на вручении музыкальной премии (фото)
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Певица получила награду "Всемирная икона"
Певица Кайли Миноуг, любящая удивлять фанатов красивым нарядом, получила награду на церемонии вручения самой престижной музыкальной премии Британии BRIT в Лондоне. Исполнительница эффектно позировала с наградой "Всемирная икона", которой организаторы отметили 40-летний вклад австрийской певицы в музыку.
На мероприятие Кайли одела блестящее платье, наряд был обшит пайетками разных геометрических форм. Такое платье выгодно подчеркивает стройную фигуру, оно самодостаточно, поэтому не требует скопления дополнительных украшений.
Кайли ограничилась серебристыми кольцами. Певица имела минимум макияжа, а пшеничные волосы легкими волнами спадали на ее плечи.
Исполнительница улыбалась и с радостью позировала перед камерой с певицей Raye, держа в руках статуэтку.
Добавим, что в этом году наибольшее количество статуэток завоевала певица Raye — 6, среди которых победа в номинациях "Альбом года", "Артист года" и "Песня года".
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