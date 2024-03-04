Алина Шаманская показала, как она изменилась после пластики (фото)

Алина Шаманская сравнила фотографии, сделанные до и после пластических операций

Известная блогерша и ведущая Алина Шаманская, которая рассталась с Русланом Ханумаком, решила вспомнить веселые студенческие времена. Алина на фото 16-летней давности показала, как выглядела до пластических операций.

На странице в Instagram она распространила несколько архивных фотографий. "Ну зачем же ты сделала ринопластику? Испортила себя…". Но я в тот период чувствовала себя богиней", — подписала кадр знаменитость.

Шаманская в студенческое время

Алина Шаманская сравнила фотографии, сделанные до и после пластических операций. Женщина добавила, что сейчас она себе нравится гораздо больше.

Шаманская до и после операций

Также Алина обратилась к себе бывшей и попросила прощения у себя за то, что раньше мало любила себя.

"Маленькая Алина, я тебя люблю! Извини, что иногда тебя не любила… В тебе есть мощная сила, которая изменит всю твою жизнь… Ты исполнишь все свои мечты, хоть и будет непросто, но и ты никогда не искала простых путей", — написала знаменитость.

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