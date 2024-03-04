Аліна Шаманська показала, як вона змінилась після пластики (фото)

Аліна Шаманська порівняла світлини, зроблені до та після пластичних операцій

Відома блогерка та ведуча Аліна Шаманська, яка розлучилася з Русланом Ханумаком, вирішила пригадати веселі студентські часи. Аліна на фото 16-річної давнини показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

На сторінці в Instagram вона поширила кілька архівних світлин. "Ну нащо ж ти зробила ринопластику? Зіпсувала себе…". Але я в той період відчувала себе богинею", — підписала кадр блогерка.

Шаманська у студентські часи

Аліна Шаманська порівняла світлини, зроблені до та після пластичних операцій. Жінка додала, що нині вона собі подобається значно більше.

Шаманська до і після операцій

Також Аліна звернулася до себе колишньої та попросила вибачення у себе через те, що раніше не достатньо любила себе.

"Маленька Аліна, я тебе люблю! Вибач, що інколи тебе не любила…У тобі є потужна сила, яка змінить все твоє життя…Ти здійсниш усі свої мрії, хоча й буде непросто, але й ти ніколи не шукала простих шляхів", — написала знаменитість.

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