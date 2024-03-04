Аліна Шаманська показала, як вона змінилась після пластики (фото)
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Аліна Шаманська порівняла світлини, зроблені до та після пластичних операцій
Відома блогерка та ведуча Аліна Шаманська, яка розлучилася з Русланом Ханумаком, вирішила пригадати веселі студентські часи. Аліна на фото 16-річної давнини показала, який вигляд мала до пластичних операцій.
На сторінці в Instagram вона поширила кілька архівних світлин. "Ну нащо ж ти зробила ринопластику? Зіпсувала себе…". Але я в той період відчувала себе богинею", — підписала кадр блогерка.
Аліна Шаманська порівняла світлини, зроблені до та після пластичних операцій. Жінка додала, що нині вона собі подобається значно більше.
Також Аліна звернулася до себе колишньої та попросила вибачення у себе через те, що раніше не достатньо любила себе.
"Маленька Аліна, я тебе люблю! Вибач, що інколи тебе не любила…У тобі є потужна сила, яка змінить все твоє життя…Ти здійсниш усі свої мрії, хоча й буде непросто, але й ти ніколи не шукала простих шляхів", — написала знаменитість.
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