Сколько стоит предательство? Что россияне обещают за диверсии в Украине

Вербовщики начинают с простых поручений, а затем повышают сложность заданий

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За сотрудничество с российскими спецслужбами в Украине платят от 30 долларов – столько дают за регистрацию Starlink для оккупантов. За более сложные задания проверенным исполнителям могут заплатить 700–1000 долларов, а за убийство публичного человека обещают до 100 тысяч долларов.

О суммах "вознаграждений" "Телеграфу" рассказал источник в правоохранительных органах. Детальнее читайте в материале "Госизмена за 30 долларов, – как Россия вербует детей, ухилянтов и патриотов для поджогов, диверсий и убийств".

По его словам, размер предлагаемой оплаты растет вместе со сложностью поручений и зависит от готовности человека сотрудничать.

За что предлагают деньги

Один из примеров дешевой для российских спецслужб помощи – оформление спутниковой связи на свое имя. После регистрации человек передает данные россиянам, чтобы те могли пользоваться Starlink.

"Например, некоторые люди регистрируют на себя Starlink, чтобы затем передать эти данные россиянам и они могли пользоваться спутниковой связью. За такое дают 30 долларов. Это реальные случаи!" – рассказал источник.

Наиболее высокие суммы предлагают за убийства. Собеседник привел конкретный случай в Одесской области: за убийство офицера сил логистики исполнителю обещали 10 тысяч долларов. Он связал размер вознаграждения со сложностью цели и ее публичностью.

"Если это публичное лицо, то это от 30 до 100 тысяч долларов. Что, в принципе, для россиян не такие большие деньги", – отметил собеседник издания.

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