Экс-муж Ани Лорак с новой пассией выехал за пределы Украины (фото)
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Налчаджиоглу подчеркнул, что будет любить свою пассию вечно
Бывший муж артистки-предательницы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых в Италию с новой пассией, недавно щеголявшей кольцом. Знаменитый мужчина обнародовал несколько фотографий с молодой любимой – блогершей и моделью Анастасией Foxy.
Об этом он сообщил на странице в Instagram. Налчаджиоглу подчеркнул, что будет любить свою пассию вечно.
Бизнесмен опубликовал фото, на которых вместе с Анастасией отлично проводит время среди заснеженных гор. На фото бизнесмен носит свою девушку на руках, а она его нежно обнимает.
Анастасия Foxy также разместила в Instagram фотографию, снятую в горах. Она рассказала, что находится в Италии.
Ранее "Телеграф" писал, что запроданка Ани Лорак показала уже взрослую дочь от турецкого бизнесмена. Улыбающиеся Каролина с Софией фигурировали на фоне украшенной елки.