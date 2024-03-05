Экс-муж Ани Лорак с новой пассией выехал за пределы Украины (фото)

Налчаджиоглу подчеркнул, что будет любить свою пассию вечно

Бывший муж артистки-предательницы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых в Италию с новой пассией, недавно щеголявшей кольцом. Знаменитый мужчина обнародовал несколько фотографий с молодой любимой – блогершей и моделью Анастасией Foxy.

Об этом он сообщил на странице в Instagram. Налчаджиоглу подчеркнул, что будет любить свою пассию вечно.

Бизнесмен с любимой

Бизнесмен опубликовал фото, на которых вместе с Анастасией отлично проводит время среди заснеженных гор. На фото бизнесмен носит свою девушку на руках, а она его нежно обнимает.

Турецкий бизнесмен хорошо проводит время

Анастасия Foxy также разместила в Instagram фотографию, снятую в горах. Она рассказала, что находится в Италии.

Анастасия в Альпах

Ранее "Телеграф" писал, что запроданка Ани Лорак показала уже взрослую дочь от турецкого бизнесмена. Улыбающиеся Каролина с Софией фигурировали на фоне украшенной елки.