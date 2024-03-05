Ексчоловік Ані Лорак з новою пасією виїхав за межі України (фото)

Налчаджиоглу наголосив, що любитиме свою пасію вічно

Колишній чоловік артистки-зрадниці Ані Лорак, український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу вирушив на відпочинок в Італію з новою пасією, яка нещодавно хизувалася каблучкою. Знаменитий чоловік оприлюднив кілька світлин з молодою коханою – блогеркою та моделлю Анастасією Foxy.

Про це він повідомив на сторінці в Instagram. Налчаджиоглу наголосив, що любитиме свою пасію вічно.

Бізнесмен з коханою

Бізнесмен опублікував фото, на яких разом з Анастасією чудово проводить час серед засніжених гір. На фото бізнесмен носить свою дівчину на руках, а вона його ніжно обіймає.

Турецький бізнесмен гарно проводить час

Анастасія Foxy також розмістила в Instagram світлину, зняту в горах. Вона розповіла, що перебуває в Італії.

Анастасія в Альпах

Раніше "Телеграф" писав, що запроданка Ані Лорак показала уже дорослу доньку від турецького бізнесмена. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.