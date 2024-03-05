Ексчоловік Ані Лорак з новою пасією виїхав за межі України (фото)
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Налчаджиоглу наголосив, що любитиме свою пасію вічно
Колишній чоловік артистки-зрадниці Ані Лорак, український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу вирушив на відпочинок в Італію з новою пасією, яка нещодавно хизувалася каблучкою. Знаменитий чоловік оприлюднив кілька світлин з молодою коханою – блогеркою та моделлю Анастасією Foxy.
Про це він повідомив на сторінці в Instagram. Налчаджиоглу наголосив, що любитиме свою пасію вічно.
Бізнесмен опублікував фото, на яких разом з Анастасією чудово проводить час серед засніжених гір. На фото бізнесмен носить свою дівчину на руках, а вона його ніжно обіймає.
Анастасія Foxy також розмістила в Instagram світлину, зняту в горах. Вона розповіла, що перебуває в Італії.
Раніше "Телеграф" писав, що запроданка Ані Лорак показала уже дорослу доньку від турецького бізнесмена. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.