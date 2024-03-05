Зеленская рассказала трагическую историю бойфренда своей дочери

Парень Александры Зеленской застал полномасштабное вторжение в Мариуполе

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая в этом году публично не поздравляла с днем рождения Владимира Зеленского из-за войны в Украине, вспомнила трагическую историю, которую пережил бойфренд ее дочери Александры. Парень из Мариуполя полномасштабное вторжение страны-террористки застал именно там.

Елена Зеленская в интервью журналисту Пирсу Моргану вспомнила документальную картину "20 днів в Маріуполі", которая в этом году будет соревноваться за "Оскар". Эта лента поразила дочь Александру и ее парня.

"Моя дочь смотрела этот фильм со своим другом в кинотеатре. Ее бойфренд из Мариуполя. Он и его родители прятались в подвале одного из домов несколько недель перед тем, как им удалось уехать. И он видел своими глазами, как были убиты его соседи", – вспомнила Зеленская.

Первая леди Украины спросила 19-летнюю дочь, как она приняла фильм. Александра призналась, что не сдерживала эмоций и плакала. Елена Зеленская добавила, что парень тоже плакал.

"С одной стороны, это очень тяжело, а с другой – иногда нужно дать выход всем эмоциям, которые мы накапливаем каждый день, нужно плакать. Я очень благодарна людям, создавшим эти документальные фильмы", – добавила первая леди.

Добавим, что о бойфренде Александре Зеленской ее мама упоминала несколько месяцев назад. Она не говорила о деталях, только подчеркнула, что он – первая любовь дочери.

Ранее Телеграф писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" может стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар". Режиссер Мстислав Чернов рассказал, как снимал этот фильм.