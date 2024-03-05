Зеленська розповіла трагічну історію бойфренда своєї доньки

Хлопець Олександри Зеленської застав повномасштабне вторгнення в Маріуполі

Перша леді України Олена Зеленська, яка цього року публічно не вітала з днем народження Володимира Зеленського через війну в Україні, згадала трагічну історію, яку пережив бойфренд її дочки Олександри. Хлопець родом із Маріуполя, повномасштабне вторгнення країни-терористки він застав саме там.

Олена Зеленська в інтервʼю журналісту Пірсу Моргану згадала про документальну картину "20 днів у Маріуполі", яка цьогоріч змагатиметься за "Оскар". Ця стрічка дуже вразила доньку Олександру та її хлопця.

"Моя дочка дивилася цей фільм зі своїм другом у кінотеатрі. Її бойфренд із Маріуполя. Він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів перед тим, як їм вдалося виїхати. І він бачив на власні очі, як було вбито його сусідів", – пригадала Зеленська.

Перша леді України запитала 19-річну дочку, як вона сприйняла фільм. Олександра зізналася, що не стримувала емоцій і плакала. Олена Зеленська додала, що хлопець теж плакав.

"З одного боку, це дуже важко, а з іншого – іноді потрібно дати вихід усім емоціям, які ми накопичуємо щодня, потрібно плакати. Я дуже вдячна людям, які створили ці документальні фільми", – додала перша леді.

Додамо, що про бойфренда Олександри Зеленської її мама згадувала кілька місяців тому. Вона не вдавалася в деталі, лише наголосила, що він – перше кохання дочки.

Раніше "Телеграф" писав, що фільм "20 днів у Маріуполі" може стати першим українським фільмом, який отримає "Оскар". Режисер Мстислав Чернов розповів, як знімав цей фільм.