Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за солиста Coldplay

Актриса впервые уйдет от венец

Известная голливудская актриса Дакота Джонсон, которая снялась в триллере "Мадам Паутина" и солит группы Coldplay Крис Мартин, поженятся.

Издание The Mirror пишет, что музыкант сделал предложение Джонсон после шести лет отношений. Они не выходят в свет публично как пара, поэтому умалчивают о своем романе. Отмечается, что Дакота и Крис влюбились друг в друга с первого дня знакомства.

"Пара обручилась недавно и оставила новости в тайне. Но теперь они откровенно говорят об этом в своих кругах. Они были одурманены друг другом с первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен. Они не спешат планировать свадьбу, а просто наслаждаются официальным оформлением своего обязательства", — сообщили инсайдеры.

Дакота выходит замуж впервые, тогда как ее избранник Крис Мартин уже был в браке с актрисой и певицей Гвинет Пэлтроу. У них двое общих детей. Поговаривают, что Пэлтроу очень хорошо ставит к Джонсон. Они даже публиковали общую фотографию, где держатся за руки.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Алина Гросу распространила кадр в свадебном платье. Так что пользователи сети подумали, что аристка вышла замуж.