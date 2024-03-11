Образы звезд на "Оскаре-2024": Зендея в серебристо-розовом платье, Марго Робби – в золоте (фото)

Красная дорожка превратилась в настоящий карнавал стиля, блеска и красоты

Минувшей ночью в США прошла ежегодная церемония вручения "Оскар-2024" , на которой отметили лучших представителей кинематографа за 2023 год. Красная дорожка превратилась в настоящий карнавал стиля, блеска и красоты.

Публика с восторгом наблюдала не только за лауреатами премии, но и за другими знаменитостями. "Телеграф" собрал самые яркие образы знаменитостей.

Звезды собрались вместе. Фото Getty Images

Зендея

Зендея в розово-серебристом. Фото Getty Images

Зендея позировала в серебристо-розовом платье от Armani Prive. Наряд облегал фигуру знаменитости, подчеркивая ее идеальные формы. На розовом фоне платья были разбросаны серебристые листья. Зендея на "Оскаре-2024" была самая нежность.

Шарлиз Терон

Шарлиз в белом платье. Фото Getty Images

Актриса была в длинном платье из легкой ткани белого цвета. Серебристые украшения выгодно подчеркивали красоту знаменитости.

Марго Робби

Марго Робби в роскошном образе. Фото Getty Images

Марго Робби выбрала эффектное платье от Versace и массивные золотые украшения.

Эмма Стоун

Очаровательная Эмма Стоун. Фото Getty Images

Эмма Стоун была в белом платье от Louis Vuitton оригинального фасона, напоминавшего цветок.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой в платье рукалки. Фото Getty Images

Аня Тейлор-Джой выбрала наряд от Dior. Длинное серебристое платье было похоже на наряд русалки, оно состояло из многих деталей и было расшито бусинами.

Джейми Ли Кертис

Джейми в черном. Фото Getty Images

Джейми Ли Кертис была в лаконичном платье черного цвета от Dolce & Gabbana.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс в платье в горошек. Фото Getty Images

Дженнифер Лоуренс была в наряде от Dior. Длинное платье в горошек очень подходило звезде.

Ранее Телеграф писал, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил престижную награду Американской киноакадемии ("Оскар") в номинации "Лучший документальный фильм". Статуэтку вручили Чернову во время 96-й ежегодной церемонии награждения в Лос-Анджелесе, США.