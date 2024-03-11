Образы звезд на "Оскаре-2024": Зендея в серебристо-розовом платье, Марго Робби – в золоте (фото)
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Красная дорожка превратилась в настоящий карнавал стиля, блеска и красоты
Минувшей ночью в США прошла ежегодная церемония вручения "Оскар-2024" , на которой отметили лучших представителей кинематографа за 2023 год. Красная дорожка превратилась в настоящий карнавал стиля, блеска и красоты.
Публика с восторгом наблюдала не только за лауреатами премии, но и за другими знаменитостями. "Телеграф" собрал самые яркие образы знаменитостей.
Зендея
Зендея позировала в серебристо-розовом платье от Armani Prive. Наряд облегал фигуру знаменитости, подчеркивая ее идеальные формы. На розовом фоне платья были разбросаны серебристые листья. Зендея на "Оскаре-2024" была самая нежность.
Шарлиз Терон
Актриса была в длинном платье из легкой ткани белого цвета. Серебристые украшения выгодно подчеркивали красоту знаменитости.
Марго Робби
Марго Робби выбрала эффектное платье от Versace и массивные золотые украшения.
Эмма Стоун
Эмма Стоун была в белом платье от Louis Vuitton оригинального фасона, напоминавшего цветок.
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой выбрала наряд от Dior. Длинное серебристое платье было похоже на наряд русалки, оно состояло из многих деталей и было расшито бусинами.
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис была в лаконичном платье черного цвета от Dolce & Gabbana.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс была в наряде от Dior. Длинное платье в горошек очень подходило звезде.
Ранее Телеграф писал, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил престижную награду Американской киноакадемии ("Оскар") в номинации "Лучший документальный фильм". Статуэтку вручили Чернову во время 96-й ежегодной церемонии награждения в Лос-Анджелесе, США.