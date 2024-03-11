Образи зірок на "Оскарі-2024": Зендея в сріблясто-рожевій сукні, Марго Роббі - в золоті (фото)
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Червона доріжка перетворилася на справжній карнавал стилю, блиску та краси
Минулої ночі в США відбулася щорічна церемонія вручення "Оскар-2024", на якій відзначили найкращих представників кінематографу за 2023 рік. Червона доріжка перетворилася на справжній карнавал стилю, блиску та краси.
Публіка із захватом спостерігала не лише за лауреатами премії, а й за іншими знаменитостями. "Телеграф" зібрав найяскравіші образи відомих зірок.
Зендея
Зендея позувала в сріблясто-рожевій сукні від Armani Prive. Вбрання облягало фігуру знаменитості, підкреслюючи її ідеальні форми. На рожевому тлі сукні були розкидані сріблясті листки. Зендея на "Оскарі-2024" була сама ніжність.
Шарліз Терон
Акторка була в довгій сукні із легкої тканини білого кольору. Сріблясті прикраси вигідно підкреслювали вроду знаменитості.
Марго Роббі
Марго Роббі обрала ефектну сукню від Versace та масивні золоті прикраси.
Емма Стоун
Емма Стоун була в білій сукні від Louis Vuitton оригінального фасону, яка нагадувала квітку.
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой обрала вбрання від Dior. Довга срібляста сукня була схожа на вбрання русалки, вона складалася із багатьох деталей та була розшита бусинками.
Джеймі Лі Кертіс
Джеймі Лі Кертіс була лаконічній сукні чорного коьору від Dolce & Gabbana.
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс була у вбранні від Dior. Довга сукня в горошок дуже пасувала зірці.
Раніше "Телеграф" писав, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав престижну нагороду Американської кіноакадемії ("Оскар") у номінації "Найкращий документальний фільм". Статуетку вручили Чернову під час 96-ї щорічної церемонії нагородження в Лос-Анджелесі, США.