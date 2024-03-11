Образи зірок на "Оскарі-2024": Зендея в сріблясто-рожевій сукні, Марго Роббі - в золоті (фото)

Червона доріжка перетворилася на справжній карнавал стилю, блиску та краси

Минулої ночі в США відбулася щорічна церемонія вручення "Оскар-2024", на якій відзначили найкращих представників кінематографу за 2023 рік. Червона доріжка перетворилася на справжній карнавал стилю, блиску та краси.

Публіка із захватом спостерігала не лише за лауреатами премії, а й за іншими знаменитостями. "Телеграф" зібрав найяскравіші образи відомих зірок.

Зірки зібралися разом. Фото Getty Images

Зендея

Зендея у рожево-сріблястому. Фото Getty Images

Зендея позувала в сріблясто-рожевій сукні від Armani Prive. Вбрання облягало фігуру знаменитості, підкреслюючи її ідеальні форми. На рожевому тлі сукні були розкидані сріблясті листки. Зендея на "Оскарі-2024" була сама ніжність.

Шарліз Терон

Шарліз у білій сукні. Фото Getty Images

Акторка була в довгій сукні із легкої тканини білого кольору. Сріблясті прикраси вигідно підкреслювали вроду знаменитості.

Марго Роббі

Марго Роббі у розкішному образі. Фото Getty Images

Марго Роббі обрала ефектну сукню від Versace та масивні золоті прикраси.

Емма Стоун

Чарівна Емма Стоун. Фото Getty Images

Емма Стоун була в білій сукні від Louis Vuitton оригінального фасону, яка нагадувала квітку.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой у сукні рукалки. Фото Getty Images

Аня Тейлор-Джой обрала вбрання від Dior. Довга срібляста сукня була схожа на вбрання русалки, вона складалася із багатьох деталей та була розшита бусинками.

Джеймі Лі Кертіс

Джеймі в чорному. Фото Getty Images

Джеймі Лі Кертіс була лаконічній сукні чорного коьору від Dolce & Gabbana.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс у сукні в горошок. Фото Getty Images

Дженніфер Лоуренс була у вбранні від Dior. Довга сукня в горошок дуже пасувала зірці.

Раніше "Телеграф" писав, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав престижну нагороду Американської кіноакадемії ("Оскар") у номінації "Найкращий документальний фільм". Статуетку вручили Чернову під час 96-ї щорічної церемонії нагородження в Лос-Анджелесі, США.