"Победила правда": Елена Зеленская прокомментировала победу фильма "20 дней в Мариуполе"

Елена Зеленская назвала Оскар сверхважной победой для Украины

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе Донецкой области в первые дни полномасштабной войны получил Оскар. Первая леди Украины Елена Зеленская назвала эту победу сверхважной для Украины.

На странице Facebook Елена Зеленская высказалась, что победила прежде всего правда. Первая леди подчеркнула, что Украина гордится талантливой командой, которая приложила немало усилий, чтобы нас услышали в мире.

"Сверхважная победа для всей страны – потому что победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества", – написала она.

Фильм получил награду

Зеленская также обратилась к режиссеру Мстиславу Чернову и другим членам команды, работавшим над лентой, подчеркнув, что украинцы заплатили высокую цену за эту награду.

"Сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами", – подчеркнула Елена Зеленская.

Напомним, что фильм "20 дней в Мариуполе" награжден премией BAFTA как "Лучший документальный фильм" и премией Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Часто победители этих премий и "Оскара" совпадают. Также известно, что фильм получил еще более 10 наград и был отмечен примерно в 20-ти номинациях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда будут транслировать церемонию награждения "Оскар 2024". Также мы поделились, какой фильм имеет самые большие шансы на победу.