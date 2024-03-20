Экс-невесту Гринкевича Соню Морозюк поймали на лжи о деньгах: видео

Соня рассказала не только о разрыве с Гринкевичем, но и о своем творчестве

25-летняя художница Соня Морозюк, которая разошлась с Романом Гринкевичем и попала под волну хейта, после длительной паузы решила обо всем откровенно рассказать. Соня пообщалась с Дмитрием Гордоном.

В интервью Гордону художница поделилась подробностями не только болезненного разрыва с бывшим любимым, который замешан в коррупционном скандале по поводу отмывания денег, но и рассказала о своем творчестве. В частности, во время диалога девушка вспомнила цену своей мастерской и "попалась" на лжи.

Соня Морозюк и Дмитрий Гордон

Дмитрию Гордону Соня Морозюк рассказала, что ее мастерская обошлась в 4,6 млн грн (121 тысяча долларов). Соня забыла, что в интервью СТБ в декабре 2023 она радовалась, что галерею в Киеве приобрела за 250 тысяч долларов.

"Это все СМИ врали. Мастерская стоила 4,6 млн грн (это 121 тысяча долларов). У меня документы есть!" – подчеркнула Соня.

Художница Соня

Добавим, что в 2023 году отца Романа Игоря Гринкевича задержали: он пытался за сумасшедшие деньги подкупить одного из руководителей ДБР.

Напомним, что после разрыва с Романом Гринкевичем Соню Морозюк остроумно высмеяли украинские блогеры Анастасия Марков и Наталья Чабан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о маме Сони Морозюк. Она подсела на семинары Арестовича. В первый день полномасштабной войны Лилианна Семенюта опубликовала неоднозначный пост.