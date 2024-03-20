"Мученица кривляется": Соня Морозюк дала первое интервью после разрыва с Гринкевичем и нарвалась на хейт

Впечатления украинцев от интервью разделились

Украинская художница Соня Морозюк, которая была невестой Романа Гринкевича и вместе с его семьей оказалась в центре коррупционного скандала, пришла на интервью к Дмитрию Гордону. До этого, экс-невеста "выпала" из социальных сетей и почти не появлялась на публике.

Эксклюзивное интервью было опубликовано на Youtube 20 марта. Через несколько часов оно собрало несколько тысяч просмотров и более сотни комментариев.

Большое интервью Сони Морозюк

Мнения и впечатления украинцев от просмотра традиционно разделились: одни поддерживают Морозюк и сочувствуют ей, другие — не верят ни слову. Правда, последних гораздо больше.

Изредка, можно встретить и "добрый" комментарий. Некоторые верят девушке и сочувствуют.

В развернутом интервью Гордону, Морозюк рассказала о своем знакомстве с Романом Гринкевичем и всем, что знала о его семье, о его бегстве и аресте, об истории с отмыванием средств. Рассказала и о себе и своих картинах, а также о том, почему и когда перешла на украинский язык.

Также экс-невеста рассказала немного больше деталей разрыва с Гринкевичем и поделилась своими эмоциями после него. Говорили и о прошлом Морозюк, о ее предыдущих токсичных отношениях и различных ситуациях с известными личностями, в частности, скандал с блогером Анной Алхим и отношениях с Аллой Добкиной, дочерью Михаила Добкина.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как в сети отреагировали на разрыв Морозюк и Гринкевича. "В богатстве и бедности пока ДБР не разлучит нас", — иронически прокомментировал украинский телеведущий Алексей Дурнев.