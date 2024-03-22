"Это что попало!": фронтмен группы "Антитела" грубо прошелся по украинскому шоубизу

Артист считает, что украинский шоубиз — это примитив

Группа "Антитела", которой призналась в любви премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, это не только о драйве и положительной энергетике, это и о помощи украинской армии, всенародной любви и патриотизме без пафоса. Недавно лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, служивший в ВСУ как боевой медик, жестко прошелся по украинскому шоу-бизнесу и объяснил, почему он вообще не в восторге от этой категории.

Тополя убежден, что в Украине такое понятие как шоубиз вообще отсутствует. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Тарас объяснил, что в стране это звено до сих пор проседает, а во время войны это особенно заметно, поэтому "украинский шоубиз" нужно всегда писать в кавычках.

Тополя во время диалога

Тарас Тополя о творчестве, войне, товарищах и шоубизе

"Это не шоу и не бизнес. Это что попало! Всегда, к сожалению, был и еще пока есть. Чтобы это был "шоу-бизнес" – должна быть индустрия, а ее нет, а с войной тем более. Есть шоу-бизнес в США", – подчеркнул музыкант, не углубляясь в подробности.

Добавим, что с 24 февраля 2022 Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь несли службу в рядах 130 батальона как стрелки и стрелки-парамедики. В августе того же года Валерий Залужный, который был главнокомандующим ВСУ, подписал приказ об откомандировании коллектива с фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Тополя рассказывал, вернется ли в зону боевых действий. Артист акцентировал внимание на том, что мобилизация – это важно, однако возвращаться на фронт он не очень горит желанием, однако если потребуется, он снова возьмет в руки оружие.