Андрей Макаревич закрыл рот россиянам по поводу теракта в "Крокусе"

Ответ артиста был исчерпывающим и понятным

В прошлом году лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич разозлил соотечественников новой песней, в которой высмеял мобилизацию россиян. Теперь граждане страны-оккупанта жалуются, почему артист никоим образом не высказался о теракте в концертном зале "Крокус Сити".

Исполнитель в своем фейсбуке написал, что давать какие-либо комментарии об этой ситуации — "вульгарное занятие". По мнению Андрея, имеют значение только действия и конкретная помощь, а не пустые разговоры.

"Здесь некоторые охранники новой нравственности разволновались в сети — как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю вульгарным занятием. Можешь помочь — помоги. А триндеть не надо", – высказался мужчина.

Макаревич подчеркнул, что он сочувствует не только жертвам теракта, но и вообще всем россиянам. А именно потому, что они остаются жить в стране-агрессорке. В этом плане он никак не может помочь согражданам.

"Во-вторых — конечно сочувствую. И жертвам трагедии в "Крокусе". И вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот здесь уж точно помочь не могу. Ваш выбор", — добавил Андрей.

Один из пользователей сети написал под сообщением Макаревича, что многие спрашивали и у Аллы Пугачевой, почему она молчит о теракте. Мужчина отметил, что преимущественно это делают те, кому совершенно не жалко украинцев, которых ежедневно убивает Россия. Поэтому у него возник вопрос, согласен ли Андрей с его мнением.

"На Аллу Борисовну тоже помои на эту тему льют. Льют те, у кого убийства десятков (или даже сотен) тысяч людей в Украине не вызывают сострадания, а часто даже наоборот, вызывают неподдельное ликование. Или это другое?", — спросил мужчина.

Певец написал, что это одинаковые ситуации и согласился с высказываниями своего читателя.

Ранее "Телеграф" писал об Алле Пугачевой, которая резко ответила россиянам по поводу теракта в "Крокус Сити Холли". Она сказала, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях.