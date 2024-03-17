Уроженка Киева Успенская получила российский паспорт

Любовь Успенская теперь официально путинистка

Любовь Успенская – певица, родившаяся в Киеве и выступавшая в Украине, стала гражданкой России. "Королева шансона" ранее заявляла, что давно мечтает об этом, имея паспорт США. Ранее мы рассказывали, что документы на российское гражданство подала украинка Ани Лорак.

Эту новость сообщили РосСМИ. Певица также заявила, что Россию она всегда любила.

Известно, что перед началом войны России против Украины Успенская приезжала в Украину, однако о полномасштабном вторжении никак не высказывалась и не осуждала его. Теперь она получила паспорт России.

"Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта осуществилась", — прокомментировала Успенская.

Любовь Успенская родилась и до 17 лет жила в Киеве. В Украине певица приступила к творческой карьере. В течение 20 лет Успенская жила в США, а с 1993 года она живет и работает в России. О своем желании получить российское гражданство, она заявила в декабре 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская призналась, есть ли у российского гражданства ее дочь. Антонина Паперна проживает уже много лет в России, где вышла замуж и воспитывает двоих детей.