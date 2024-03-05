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Хайди Клум снялась в платьях украинских дизайнеров для модного глянца (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Клум выбрала стильный лук Новость обновлена 05 марта 2024, 11:22
Клум выбрала стильный лук. Фото instagram.com/heidiklum/

Клум стала украшением немецкой версии журнала Glamour

Недавно голливудская актриса Кейт Уинслет сфотографировалась для британского журнала Porter. А известная супермодель и телеведущая Хайди Клум эффектно попозировала в фотосессии для немецкого журнала Glamour.

Женщина выбрала стильные образы от украинских брендов, несколько кадров она разместила на своей странице в Instagram. Знаменитость стала украшением обложки нового номера издания, выбрав белое платье от украинского бренда Elenareva.

Очаровательная Хайди Клум
Хайди Клум
В белом платье

Легкий образ дополняли воздушные крылья ангела. Хайди была фактически без макияжа.

Хайди Клум
С крыльями ангела

Клум также позировала еще в одном элегантном образе от украинского бренда. На одном из кадров она предстала в платье молочного оттенка от Bevza.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Тринчер возмутила сеть откровенной фотосессией. Артистка опубликовала серию снимков в откровенном образе.

Теги:
#Фотосессия #Хайди Клум #Глянцевый журнал