Хайди Клум снялась в платьях украинских дизайнеров для модного глянца (фото)

Клум стала украшением немецкой версии журнала Glamour

Недавно голливудская актриса Кейт Уинслет сфотографировалась для британского журнала Porter. А известная супермодель и телеведущая Хайди Клум эффектно попозировала в фотосессии для немецкого журнала Glamour.

Женщина выбрала стильные образы от украинских брендов, несколько кадров она разместила на своей странице в Instagram. Знаменитость стала украшением обложки нового номера издания, выбрав белое платье от украинского бренда Elenareva.

Очаровательная Хайди Клум

В белом платье

Легкий образ дополняли воздушные крылья ангела. Хайди была фактически без макияжа.

С крыльями ангела

Клум также позировала еще в одном элегантном образе от украинского бренда. На одном из кадров она предстала в платье молочного оттенка от Bevza.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Тринчер возмутила сеть откровенной фотосессией. Артистка опубликовала серию снимков в откровенном образе.