"Заставлял делать аборт и избивал": блогер Антон Скуратов прокомментировал обвинения своей бывшей (фото, видео)

Блогер сказал, что все эти видео — провокация, ведь его экслюбимая всегда хотела популярности

Недавно сеть взорвалась видео, на которых участвовавший в благотворительном проекте "Оберег Украины" блогер Антон Скуратов бьет свою жену и высказывается нецензурно по отношению к ней. Также появилась информация, что он заставил экслюбителя сделать аборт. Антон возразил и опроверг все эти обвинения.

Видео с обвинениями выложила на свой Telegram-канал бывшая супруга Антона. Материалы с опровержениями обнародовал Антон в своем Telegram-канале.

Блогер выложил видео, где рассказал, что, несмотря на то, что их отношения с эксдружиной были абьюзивными, но руку на нее он никогда не поднимал. "Я записываю это видео, чтобы восстановить свою репутацию, честь и достоинство и доказать вам, что какая-нибудь эскортница или человек с низкими моральными качествами, даже если захочет, не сможет заработать на вас деньги или хайп и какую-нибудь популярность, чем именно она сейчас и занимается ", — говорит Антон.

Блогер также заявил, что во время их отношений с экслюбимой она работала за его спиной в эскорте. Когда жена сообщила о беременности, по словам Антона, они уже были не вместе. "Я не хочу воспитывать ребенка от человека, который во все отношения врал мне в глаза, обманывал меня о своей деятельности…", — рассказывает Антон.

На аборт Алена согласилась, по словам Антона, после просьбы сделать ДНК-тест после рождения ребенка. Также блогер выложил видео, где они вместе с эксдрженой сидят после процедуры прерывания беременности в машине в хорошем настроении и якобы благодарят врача, сопровождавшего их во время аборта.

Кто такой Антон Скуратов

Антон Скуратов — TikTok и YouTube блогер, снимающий пранки и участвовавший в проекте, популярен около 10 лет назад, "Четкий паца". Сейчас у Скуратова есть общий YouTube-канал с Антоном Мурафой, где они снимают развлекательный контент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Надя Дорофеева и Миша Лебига записали общий трек. Певица и блогер во время стрима презентовали ее и собрали 5 млн гривен на нужды ВСУ за полтора часа.