Пять миллионов на ВСУ и общий трек: Надя Дорофеева и Миша Лебига провели стрим (фото, видео)

Собранные средства пойдут на приобретение FPV-дронов и помощь пострадавшим в Чернигове

Певица Надя Дорофеева и блогер Миша Лебига записали общий трек и решили презентовать его на стриме. Однако звезды соединили полезное с приятным и собирали во время прямого эфира деньги на ВСУ и пострадавшим от обстрелов в Чернигове 17 апреля.

Блогер и певица также побили рекорд на украинской стриминговой платформе Twich — они собрали более 50 тысяч зрителей и собрали 5,4 миллиона гривен. Миша и Надя задонатили на банке по 100 тысяч гривен. Одновременно их смотрели 57 тысяч человек, а за первые 25 минут удалось собрать более 2 миллионов гривен на банку.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Трек "А я все плакала" доступен на всех цифровых площадках, а также вышел клип, где Надя Дорофеева предстала в редких для нее образах — в платьях: блестящей мини, голубом с декольте и латексном красном.

Стриммер Миша Лебига предстал в привычном для себя образе: черные очки и кожаная куртка. Блогер поделился, что сниматься в клипе ему очень понравилось, хоть он и очень нервничал.

Также певица пригласила блогера выступить с совместной песней на ее сольном концерте в декабре, от чего Миша не смог отказаться. Он признался, что будет нервничать, ведь у него страх публичных выступлений.

Над треком "А я все плакала" работал Иван Клименко, автор песни "Teresa & Maria", с которой alyona alyona & Jerry Heil поедут на Евровидение, Ирина Горовая, украинская продюсерша, Миша Кацурин, муж Нади Дорофеевой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Настя Каменских представила новую песню Moloko и нарвалась на хейт. Под анонсом клипа можно увидеть много негативных комментариев. Украинцы не понимают, в чем суть этой песни и видеоработы, в частности.