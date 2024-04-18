"Змушував робити аборт і бив": блогер Антон Скуратов прокоментував звинувачення своєї колишньої (фото, відео)

Блогер сказав, що всі ці відео — провокація, адже його екскохана завжди хотіла популярності

Нещодавно мережа вибухнула відео, на яких блогер Антон Скуратов, який брав участь у благодійному проєкті "Оберіг України", б’є свою дружину і висловлюється нецензурно стосовно неї. Також з’явилася інформація, що він змусив екскохану зробити аборт. Антон заперечив та спростував усі ці звинувачення.

Відео зі звинуваченнями виклала на свій Telegram-канал колишня дружина Антона. Матеріали зі спростуваннями оприлюднив Антон у своєму Telegram-каналі.

Блогер виклав відео, де розповів, що незважаючи на те, що їхні стосунки з ексдружиною були аб’юзивними, але руку на неї він ніколи не піднімав. "Я записую це відео, щоб відновити свою репутацію, честь і гідність і довести вам, що якась ескортниця або людина з низькими моральними якостями, навіть якщо захоче, не зможе заробити на вас гроші або хайп і якусь популярність, чим саме вона зараз і займається", — каже Антон.

Блогер також заявив, що під час їхніх стосунків з екскоханою, вона працювала за його спиною в ескорті. Коли дружина повідомила про вагітність, за словами Антона, вони вже були не разом. "Я не хочу виховувати дитину від людини, яка під час всіх стосунків брехала мені в очі, обманювала мене про свою діяльність…", — розповідає Антон.

На аборт Альона погодилася, за словами Антона, після його прохання зробити ДНК-тест після народження дитини. Також блогер виклав відео, де вони разом із ексдружиною сидять після процедури переривання вагітності в машині в гарному настрої і нібито дякують лікареві, який їх супроводжував під час аборту.

Хто такий Антон Скуратов

Антон Скуратов — TikTok та YouTube блогер, який знімає пранки та брав участь у проєкті, що був популярний близько 10 років тому, "Чоткий паца". Зараз Скуратов має спільний YouTube-канал з Антоном Мурафою, де вони знімають розважальний контент.

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